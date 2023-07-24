超級央行與財報週來臨! 七月最後一次升息成為市場共識？

本週是超級央行與財報週，究竟下半年是否會結束升息？日本央行 BOJ 會不會放棄 YCC 政策？還有美股重要大企業的財報公開，市場是否過度樂觀？這一週就會揭曉，預期股市的方向會再明確表態。

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其實目前通膨已有明顯的趨緩跡象，美國 6 月 CPI 數據優於市場預期，CPI 年增率 3.0%，已回歸到 2021 年的水準，核心 CPI 年增率 4.8% 較前期低了 0.5%。

6 月非農就業人口新增 20.9 萬人，失業率微降至 3.6%，顯示就業市場依舊強勁，雖有利於經濟成長，但也會使通膨難以下降，不過相較於 5 月的數據，就業市場增長速度已有放緩，每小時薪資增率也逐漸下降，故預期未來勞動市場也將持續降溫。

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FED 最新公布的褐皮書中顯示，美國總體經濟略有增長，勞動市場供需狀況有所改善，薪資增長率已快回歸至疫情前之水準，物價呈現溫和上漲，通膨速度稍有減緩，整體而言，預期未來幾個月的經濟狀況將持續保持緩慢成長。根據褐皮書的內容，7 月很可能會是聯準會最後一次升息，目前市場預期直至年底只會再升息一次的比例，也從一個月前的 48% 上升至 64%。

本次的美國公債長短天期殖利率倒掛已長達一年，過往倒掛的殖利率，市場認為是經濟衰退的象徵，通常發生在 12-18 個月後。然而從近期的經濟數據與企業財報來看，經濟似乎仍然強勁，雖然對於前景有些雜音，但大致上市場普遍認為軟著陸的可能很高，我們認為仍須關注美國核心通膨的放緩速度，以及實質經濟的表現。

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