投資人評估美國經濟狀態 美債殖利率走低

美國國債殖利率周一 (17 日) 下跌，投資人在一周前考慮經濟和貨幣政策前景，但關鍵經濟數據報告很少。

美東時間上午 6:03，10 年期國債殖利率下跌 4.5 個基點至 3.775%。2 年期國債殖利率下跌 3.2 個基點至 4.719%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人評估美國經濟狀況，並考慮未來可能發生的情況，以及這將如何影響 Fed 的貨幣政策。

上周公布的數據顯示，通膨壓力正在緩解，居民消費物價指數環比上漲 0.2%，同比上漲 3%，為 2021 年 3 月以來的最低年度水平。這兩個數字均略低於《道瓊》之前調查的經濟學家的預期。

周四 (13 日) 最新的生產者物價指數 (PPI) 報告顯示，批發通膨的漲幅也低於預期。

這些數據點可能會為 Fed 的貨幣政策決策提供方向。物價上漲的壓力是 Fed 在 2022 年初決定採取緊縮貨幣政策立場的關鍵因素。之後 Fed 在 11 次會議中升息 10 次，以緩解通膨並給經濟降溫。

在最近的 Fed 政策會議上，利率保持不變，但市場普遍預計本月將進一步升息。政策制訂者定 7 月 25 日至 26 日舉行會議。