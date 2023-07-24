日月光投控攜集團之力 認養中科虎尾園區生態公園

日月光投控 (3711-TW) 及旗下矽品及日月光環保永續基金會今 (24) 日宣布，攜手中科管理局舉辦「日月光投控認養中科虎尾園區公園簽約儀式：生森不息生態永續復育計畫」，重視人類與環境的依存關係，並以實際行動營造具多元價值生態保育園區，矽品也響應並持續認養維護園區生態，讓科學園區生活充滿綠意，打造與地方共好、與自然共融新生活。

中科虎尾園區生態公園以「食物森林」設計理念，透過向大自然學習，仿效原始森林的生態模型，設計成兼具農業生產力與植物復育的複合農林生態，以自然之法重新復育這塊土地，以達到生物多樣性之目的。

同時呼應「聯合國生物多樣性公約 (CBD) COP15」決議，生態公園最終目標期成為 CBD 公約組織認可的其他有效保育區 (OECM)，於國家保護區外創造中科虎尾園區中的生態保育區，為達成至少恢復 30% 的陸地及海洋生態的「30 x 30」倡議目標而努力，邁向生物多樣性復育之路。

中部科學園區管理局局長許茂新表示，此次日月光的生態復育計畫核心理念與中科管理局四生共榮及長年以生態社區指標改善園區環境作為相符合，相信透過彼此不懈努力，虎尾園區積極發展之餘，生態保育亦能永續並進。

日月光投控行政長汪渡村表示，日月光投控與子公司矽品在今日簽署認養中科管理局公園，開展生態復育計畫，致力維護生物多樣性，期許將此生態公園打造成示範園區，落實企業對自然生態永續的承諾，並彰顯日月光控股於生物多樣性保育的努力。

矽品行政長簡坤義表示，生物多樣性就像一個複雜且相互平衡的生態鏈，長久以來提供人們的生存所需，而人類高度發展後侵占動植物的生存棲地，任何一個物種的消失，都可能打破生態平衡與造成動植物的危機，最終人類賴以為生的資源系統也將受到損害，因此保護生物多樣性，以建構和諧共生的環境刻不容緩。

矽品肩負社會企業責任，透過虎科廠為樞紐持續深化在地合作，以實際加碼投資台灣與雲林共成長，在中科管理局與雲林縣政府的大力支持下，虎科廠預計 2025 年竣工第一階段，為兼顧生態保育與經濟發展，建廠過程完全符合法規要求，未來生態保育園區落成後，矽品亦將呼應集團永續理念，持續認養維護園區生物多樣性的生態，也是對環境生活優劣的最佳檢視，科學園區與生態園區兩相結合，打破科學園區對環境耗損刻板印象，營造出一個蘊含自然生態、環教體驗、兼顧工商發展與滿足休憩紓壓等多元需求的自然生活圈。

矽品近年保護地球不遺餘力，自 2019 年起認養台中大坑 2 號步道以來，近年也投入淨山淨灘行列，並認識到維護自然生態的重要性，而建廠兼顧生態保護亦是不容忽視的永續議題。

矽品中科虎科廠工地除了依照環保法規設置空污及廢水防治設施外，施工期間也安裝自動灑水系統抑止揚塵，與植栽綠籬美化工區外圍。未來期待生態園區能引領同業一同投入自然保育行動，在享受自然帶給我們的美好與庇護之餘，善待孕育生命的土地，為永續環境盡一份心力，讓生態復育生生不息。