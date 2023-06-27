日月光斥資1.6億美元赴中投資 投審會點頭

經濟部投審會今 (27) 日召開投資審議委員會，通過 4 件重大投資案件，其中對中國投資部分，日月光 (3711-TW) 以 1.6 億美元取得香港聯晟增資新股，間接投資蘇州等 7 家事業。

投審會晚間發布新聞稿指出，日月光間接以舊有債權取得香港聯晟所發行的增資新股，(持股比率約 19%)，從事經營股權投資、項目投資等業務。

投審會表示，日月光依持股比率及多層次投資架構，共計以 1.6 億美元間接投資中國大陸的日月新半導體 (蘇州) 有限公司、日榮半導體 (上海) 有限公司、日月新半導體 (昆山) 有限公司、日月新半導體 (威海) 有限公司、樂依文半導體 (東莞_有限公司、聯測優特半導體 (煙臺) 有限公司、聯測優特半導體 (上海) 有限公司等 7 家大陸事業。

投審會表示，考量本案屬於財務投資性質，並經工業局邀集產官學召開關鍵技術小組進行審查，符合「在大陸地區投資晶圓鑄造廠積體電路設計積體電路封裝積體電路測試與液晶顯示器面板廠關鍵技術審查及監督作業要點」等規定。

投審會表示，經委員會議同意該投資案，並於核准函附帶提醒日月光公司，考量半導體產業全球重要性提升，對於相關技術和營業資料應加強保密及控管，避免我國先進半導體技術及人才外流。