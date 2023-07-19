路透調查：多數經濟學家認為7月是Fed最後一次升息

《路透》發布的最新調查顯示，多數經濟學家仍認為，下週將是聯準會 (Fed) 本輪緊縮週期的最後一次升息。

在聯準會自去年 3 月起啟動史上最激進的升息行動，迄今一年多以來，美國經濟展現彈性和失業率處於歷史低位。

目前數據顯示通膨正在下降，消費者物價指數 (CPI) 於 5 月為年增 4%，6 月份則降至 3.0%，導致華爾街的許多觀察人士得出結論，通膨惡獸可能很快就會得到控制，這促使一些人重新押注，認為聯準會最早可能在 2023 年底降息。

目前各界爭論是，聯準會是否需進一步升息以確保通膨減緩持續，或是進一步升息可能會對經濟造成不必要的損害。

路透調查：多數經濟學家認為 7 月是 Fed 最後一次升息 (圖：REUTERS/TPG)

聯準會主席鮑爾和其他央行官員表示，儘管他們在上個月的政策會議上決定暫停升息，但他們仍表示將採取更多緊縮政策。

聯準會上月釋出的利率點陣圖顯示，官員預估 2023 年底政策利率區間落在 5.50%~5.75%，比 3 月預估還要高 2 碼，隱含今年下半年還有 2 碼的升息空間。

《路透社》在 7 月 13 日至 18 日期間、調查的 106 名經濟學家中，只有 19 人預測年底前利率會達到這個範圍 (5.50%~5.75%)，多數經濟學家認為 7 月是本輪緊縮週期的最後一次升息。

利率將在更長時間內保持較高水平的觀點似乎越來越受歡迎，多數經濟學家預計明年 3 月底之前至少會再降息一次的比率，從上個月的 78% 大幅降至 55%。

實際上，經濟學家仍然擔心通膨可能不夠快地下降。29 名受訪者中有 20 人表示，到今年年底，剔除食品和能源價格後的核心通膨率將僅略有下降，或維持在略低於 5% 的當前水平附近。CPI、核心 CPI、個人消費支出和核心個人消費支出預計最早要到 2025 年才會降至 2%。

NatWest Markets 美國利率策略師 Jan Nevruzi 稱：「來說，儘管 CPI 數據疲軟，我們仍預計 7 月份會升息，雖然我們希望通膨持續降溫，但從政策制定的角度來看，寄望於此是不明智的我們不想草率地說，抗擊通膨的戰爭已取得了勝利，就像我們過去看到的那樣。」

23 位經濟學家中，有 14 位表示，薪資通膨將是核心通膨中最具頑固的部分。在另一項調查中，41 名受訪者中有 27 人 (近三分之二) 預計美國將在明年出現衰退，其中 85% 的人認為衰退將在 2023 年某時開始。

多數經濟學家預計，強勁的勞動力市場預計只會略有鬆動，到 2023 年底，失業率將從目前的 3.6% 升至 4.0%。今年美國經濟將增長 1.5%，高於一個月前預測的 1.2%，預測明年將放緩至 0.7%。

BMO 資本市場經濟學家 Doug Porter 表示：「儘管最新數據令人鼓舞，但真正的戰鬥現在才開始，因為 6 月份通膨大幅下滑的基數效應現在已經過去了。隨著能源價格下跌的通膨降低的動力逐漸消退，我們將面臨核心經濟增長 4% 的潛在趨勢，而且要真正解決核心問題，可能需要經濟出現更大幅度的放緩。」

交易員預測 9 月按兵不動的機率高達 85.9%(圖片：翻攝 CME FedWatch Tool)

截稿前，根據 CME 的 FedWatch Tool 最新數據，交易員多預期聯準會將在 7 月升息 1 碼的機率高達 99.8%，9 月按兵不動的機率高達 85.9%。