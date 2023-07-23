台股多頭受挫 三大變數左右大盤是否站穩萬七

權王台積電 (2330-TW) 法說削弱多頭氣勢，台股周線下跌 253.01 點，勉強守住萬七關卡，法人認為，下周還有聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW) 法說以及聯準會利率決策，牽動大盤能否繼續站穩萬七之上。

台積電日前法說會二度下修財測，美股重挫台股也跟著臉綠收黑，周線下跌 1.46%，日均成交量約 4160.25 億元；三大法人則是同步站在賣方，合計單周從台股提款 568.74 億元。

PGIM 保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，受到美股大幅回檔，以及晶圓龍頭大廠二度下修年度營收預期，反映出旺季不旺，且根據內部評估，第 3 季來自 AI 的需求成長，仍無法完全彌補當前庫存調整與經濟前景不佳的干擾，預料庫存調整時間將延續至第 4 季，引發短線賣壓出籠。

孫傳恕認為，儘管短線有調節賣壓，但預期下檔萬七有撐，高檔震盪過後仍可偏多看待，但要注意的是，短期再現大漲較機率不大。

安聯投信台股團隊分析，上半年漲幅恐讓指數短線陷入震盪整理，主要以消化先前漲多獲利了結賣壓為主，現階段可觀察大型權值股第 2 季法說將是下半年景氣是否順利復甦。

安聯投信台股團隊認為，接下來盤勢將面臨漲多後的調節壓力，以及等待更多基本面曙光的期間，整體來說，電子產業的庫存水位不論通路端或是製造端雖多有下降，但需求回升速度仍不如預期，目前訂單多屬短急單，再大幅下修機率不高，仍可持續觀察終端銷售表現。

保德信投信提醒，本周包括聯準會利率會議，以及谷歌、蘋果、Meta、高通、微軟、亞馬遜等重量級龍頭公司都將公布財報數據，除了財報之外，這些大廠高營運高層對於下半年的後市展望，以及產業對 AI 的應用，更是市場關注焦點，也將左右相關台廠供應鏈的投資情緒與股價表現。

安聯投信台股團隊表示，目前先觀察法說展望，從營運數字上來看，需求高度集中在 AI 應用這塊，其他非 AI 需求部分都還是很差，但因 AI 整個占比還很小，建議可多著墨在對未來展望描述上與 AI 應用領域的機會上。

孫傳恕也看好 AI 概念股後市，在 ChatGPT 潮流帶動下，包括微軟、谷歌等雲端服務供應商持續 CSP 加大 AI server 相關支出，在規格大幅提升之下，有利於 HPC、I/O、HBM 等相關晶片的需求面，以及散熱等零組件、板卡、系統廠等，目前市場看好 2024 年伺服器產業受惠於 AI 發展加速，產業產值有望加速恢復至雙位數年成長好表現。

