2023亞洲生技大會7/26登場 規模更勝疫情前

全球 BIO 生技協會與台灣生物產業發展協會 (Taiwan BIO) 共同籌辦的國際生技產業盛事 2023 亞洲生技大會，將於 7 月 26 至 7 月 30 日登場，今年共有 750 家指標公司參展、2000 個攤位，整體規模更勝疫情前水準，加上 23 場國際論壇，預期將有超過 30 國生技專業人士參與。

2023 亞洲生技大會主題為「Embracing Asian Dynamics」，內容包括亞洲生技論壇、亞洲生技大展、一對一商機媒合會、公司展望說明會、主題研討會等五大活動。

其中展覽方面，今年擴大 CDMO(委託開發暨製造服務) 專區，一舉躍升展覽最大展區，國內大廠包括台康、台耀、保瑞、大江生醫、中裕新藥、永昕、啓弘、基龍米克斯、國光、霖揚、進階、博訊、潤雅、日隆精化等，以及必帝、FUJIFILM 與 Wuxi Biologics 等國際業者。

此外，今年也新增 CRO(臨床試驗) 專區，國內外知名臨床機構參展，如精睿、安美睿與明生等公司，而全球知名的 CRO 公司如徠博科 (LabCorp) 及 ThermoFisher 亦首次參與。

國際論壇部份，聚焦 2024 國際投資趨勢、mRNA 與基因治療等創新技術以及市場供應鏈等議題，特別邀請以成功開發新型冠狀病毒 mRNA 疫苗，並獲唐獎殊榮的三位關鍵科學家卡塔林 · 卡里科 (Katalin Kariko)、德魯 · 魏斯曼 (Drew Weissman) 和彼得 · 庫利斯 (Pieter Cullis)，分享研發 mRNA 疫苗的心路歷程，以及最新 mRNA 應用於疾病治療趨勢。

投資議題的講者包括有台灣先生美譽的寬量國際策略長谷月涵、高盛 (Goldman Sachs) 投資醫療事業群主席童牧知 (Sam Thong)、傑富瑞 (Jefferies) 投資銀行總經理 Michael Brinkman、花旗 (Citi Group) 醫療保健投資銀行部負責人 Makiko Iwai 以及 Nasdaq 大中華區商務發展副總監 David Chen。