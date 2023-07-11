向榮生技膝骨關節炎三期臨床 完成首位受試者收案

向榮生技 (6794-TW) 旗下脂肪幹細胞新藥 ELIXCYTE 治療膝骨關節炎 (Knee Osteoarthritis) 三期臨床試驗，已完成首位受試者收案，臨床實際完成時間將依臨床規劃及相關合作單位程序而定。

此三期臨床試驗在今年第一季陸續獲得台灣食藥署 (TFDA) 與美國食藥局 (FDA) 核准執行，將收治二至三級的單邊或雙邊膝關節退化受試者，首位受試者在林口長庚醫院完成。

向榮表示，根據統計，全球有超過 3.5 億人罹患骨關節炎；另外依據國際市調機構 GlobalData 報告指出，2016-2026 年全球關節炎治療市場年複合成長率達 8.1%，預估 2026 年市場規模將達到 35 億美元。

從臺灣衛福部統計資料來看，國人膝關節退化盛行率約 15%，350 萬人飽受關節疼痛之苦，58 歲以上長者中，每 5 人就有 1 人有關節退化問題，70 歲以上老人更有 70% 以上罹患退化性關節炎。

向榮指出，膝骨關節炎現有療法主要為物理治療或配合行動輔助，如拐杖等，來減少關節負擔，而藥物治療有口服消炎止痛藥或定期施打醫材等級的玻尿酸，若物理治療與藥物治療都無法明顯達到療效時，或是患者是後期關節炎，僅能置換人工膝關節。