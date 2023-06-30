昱厚生技盼加速鼻噴劑型應用 推進三產品臨床試驗

昱厚生技 (6709-TW) 今 (30) 日舉行股東會，董事長徐悠深表示，期盼加速 LTh(αK)免疫調節蛋白技術平台結合鼻噴劑型的應用，包括治療嗜酸性白血球嚴重氣喘、老人鼻噴流感疫苗加強劑，以及鼻噴新冠肺炎免疫治療藥等三大產品。

其中，嗜酸性白血球型氣喘新藥，為過敏性鼻炎研究的延伸，此新藥將啟動學術研究用二期臨床試驗，預計明年第二季完成，屆時將以研究結果對外授權，或是申請新藥查驗登記用的中、後期階段臨床試驗。

昱厚表示，台灣平均每 10 位氣喘病患就有 1 人屬於嚴重氣喘，現有的小分子藥物無法穩定控制，存在未滿足的醫藥需求。根據市調機構 Precedence Research 統計，2020 年全球嗜酸性白血球表現型氣喘治療藥的市場規模約 99 億美元。

鼻噴劑型流感疫苗三期臨床試驗已完成四價位鼻噴流感疫苗藥品製造的財團法人醫藥品查驗中心 (CDE) 預審，目前計畫先進行小型委託研究案，以老人鼻噴流感疫苗加強劑試行，並洽談策略夥伴進行後續三的期臨床試驗。

至於鼻噴新冠肺炎免疫治療藥在台灣執行的二期臨床，已經完成收案，將於第三季解盲；且在印尼展開的二期臨床試驗也預計在今年完成，若結果符合預期，將會在印尼進行三期或多國臨床試驗。

徐悠深表示，過去一年仍受新冠疫情的影響，致使各項新藥的臨床試驗開展有所延宕，公司持續克服困難進行臨床收案，同時也嘗試啟動小型研究案，盼能加速 LTh(αK) 免疫調節蛋白技術平台結合鼻噴劑型的應用。

另外在商務拓展方面，將積極爭取國內外大廠技術授權或合作開發等模式，將開發中新藥在最短時間內推向市場，追求營運的永續成長。