不只買IP！Dream on Me拍下 Buy Buy Baby 11家門市租約 可望持續營運

法庭文件顯示,嬰兒產品製造商 Dream On Me 不僅向破產的家居用品公司 Bed Bath & Beyond 收購其嬰兒用品零售商 Buy Buy Baby 的智慧財產權,還買下 11 份門市租約,並準備重新開店。

根據文件,Dream on Me 是 Buy Buy Baby 嬰兒床、嬰兒車和其他嬰兒用品的長期供應商,周三在破產拍賣會上以總價約莫 117 萬美元買下這些租約。

該公司已於上個月末的拍賣中以 1550 萬美元的價格買下 Buy Buy Baby 的知識產權,包括商標、商業數據和網路資產,但協議不包含讓 Buy Buy Baby 的商店保持營業。

然而,Dream on Me 將可利用已購入的 Buy Buy Baby 智慧財產權以及租賃讓頗受消費者喜愛的嬰兒用品店得以持續營運,且 Dream on Me 拍得的租賃契約被視為位於 黃金 地段,主要分佈在東北部地區。

Dream on Me 成立於 1988 年,旗下至少擁有六個品牌,包括 Evolur Baby、Sweetpea Baby 和 Slumber Baby。該零售商沒有立即回覆置評請求。