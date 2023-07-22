不只買IP！Dream on Me拍下 Buy Buy Baby 11家門市租約 可望持續營運

法庭文件顯示，嬰兒產品製造商 Dream On Me 不僅向破產的家居用品公司 Bed Bath & Beyond 收購其嬰兒用品零售商 Buy Buy Baby 的智慧財產權，還買下 11 份門市租約，並準備重新開店。
根據文件，Dream on Me 是 Buy Buy Baby 嬰兒床、嬰兒車和其他嬰兒用品的長期供應商，周三在破產拍賣會上以總價約莫 117 萬美元買下這些租約。
該公司已於上個月末的拍賣中以 1550 萬美元的價格買下 Buy Buy Baby 的知識產權，包括商標、商業數據和網路資產，但協議不包含讓 Buy Buy Baby 的商店保持營業。
目前尚不清楚 Dream on Me 計劃如何處理這 11 份租約。據其官網，Dream on Me 沒有實體店，目前是靠眾多零售渠道銷售其產品，例如亞馬遜 (AMZN-US)、柯爾百貨 (Kohl’s) (KSS-US)、目標百貨 (TGT-US)、沃爾瑪 (WMT-US) 和家得寶 (HD-US)。
然而，Dream on Me 將可利用已購入的 Buy Buy Baby 智慧財產權以及租賃讓頗受消費者喜愛的嬰兒用品店得以持續營運，且 Dream on Me 拍得的租賃契約被視為位於黃金地段，主要分佈在東北部地區。
Dream on Me 成立於 1988 年，旗下至少擁有六個品牌，包括 Evolur Baby、Sweetpea Baby 和 Slumber Baby。該零售商沒有立即回覆置評請求。