〈紐約匯市〉日銀估維持超寬鬆政策 日元重貶 DXY周線寫2個月來最佳

日元兌美元周五 (21 日) 重貶至逾一周低點，路透稍早報導稱，隨著美國、歐洲等主要央行會議即將接力登場，日本央行 (日銀) 傾向在下周維持現有的殖利率曲線控制 (YCC) 政策不變。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 漲 0.2%，至 101.09，本周揚逾 1.1%，止步連二黑，並創兩個月來最大升幅。

日元周五重貶 1.23%，至 141.77 日元兌 1 美元，是 7 月 10 日以來最低。日元兌美元本周貶近 2.3%，單周貶幅是去年 10 月以來最大。

五位知情人士表示，日銀決策官員希望能在調整政策前，評估更多經濟數據，確保工資和通膨繼續上升。路透報導還稱，日銀內部對於政策仍未有共識，有可能到最後一刻才會達成。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 表示，市場一致預期日銀將維持 YCC 政策不變，利率不變，但可能會小幅上調通膨前景。不過，獲得驚喜的機會還是存在，日本央行可能成為影響市場的重大因素，因為距離他們真正做出政策轉變的時間已經不多了。

日本周五稍早公布 6 月核心消費者物價指數 (CPI) 年增 3.3%，連續 15 個月維持在央行設立的 2% 目標上方。考慮到過去一年多來通膨率均超出央行目標，市場不斷猜測，央行最快會在 7 月 27 日至 28 日的會議上調整 YCC 政策。

法國興業銀行 (Societe Generale) 外匯和利率企業研究主管 Kenneth Broux 稱，日元周五的大幅波動，可能迫使日本財務省發表公開評論，以支持日元匯價。

除了日銀，美國聯準會 (Fed) 和歐洲央行 (ECB) 也將於下周召開政策會議，市場預估兩大央行都將升息 1 碼。

投資人將關注 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在會後的發言，尋找央行是否會繼續升息的線索。Moya 認為，最有可能的情況是，鮑爾將保留選擇餘地，因為在 9 月的政策會議前，還有兩個月的通膨數據要發布。

目前美國基準利率處在 5%-5.25% 區間，聯邦基金期貨交易員預估，基準利率將在 11 月達到 5.41% 的高峰。

DWS 美國經濟學家 Christian Scherrmann 表示：「我們可能會看到本周期的最後一次升息，但鴿派轉向還很遙遠。」

其他主要貨幣方面，歐元小貶 0.08% 至 1.1125 美元，周線貶 0.9%。

英鎊連六個交易日走貶，創下去年 9 月來最長連漲紀錄，截稿前跌 0.12% 至 1.2853 美元。英鎊兌美元本周重貶 1.8%，單周貶幅為 2 月初以來最大。

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