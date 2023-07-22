Threads用戶數連兩周滑落 凸顯新功能急迫性

自從上線初期註冊數激增後，Meta(META-US) 新社群平台 Threads 的用戶參與度持續下滑，為 Meta 帶來更多壓力，必須盡快推出更多新功能來留住用戶。

Sensor Tower 估計，Threads 的每日活躍用戶數量已連續兩周下滑，降至 1300 萬，較 7 月 7 日的高峰大減約 70%。用戶在 iOS 和 Android App 上的平均使用時間，也從 19 分鐘減至 4 分鐘，且 SametimeWeb 數據顯示，美國 Android 用戶的平均使用時間，也從上線當天的 21 分鐘降至 5 分鐘。

Sensor Tower 並指出，推特的日活躍用戶數目前穩定在 2 億左右，日均使用時間為 30 分鐘。

Threads 上線後，短短一周內註冊量便突破 1 億大關。Meta 高層曾預見用戶數最終出現下滑，但不認為這值得擔憂，並表示公司正在開發更多功能。Meta 的目標是先提升用戶數量，並改善體驗，然後才嘗試推動平台商業化。

Babson College 專門研究社群媒體策略和數位行銷的教授 Richard Hanna 表示，從用戶數下滑這點可明顯看出，人們發現自己沒辦法在 Threads 上做太多事情，他們希望或許能夠利用 Threads，來完成他們在其他 App 上可以做到的一些事情，這存在著為 App 新增功能的需求。

Threads 的官方帳號周四 (20 日) 重申新功能的發表計畫，承諾推出能支援多重帳號設定、編輯貼文以及按時序顯示貼文的功能。

即使 Threads 還處在早期階段，Insider Intelligence 首席分析師 Debra Aho Williamson 仍相當看好該應用的發展，因為相較於其他新創公司，Meta 坐擁龐大資金和工程人才，有更多時間能夠取得成功。