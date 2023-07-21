〈美股早盤〉科技股反彈 主要指數上漲 投資人評估最新企業財報

美股周五 (21 日) 早盤主要指數走高，科技股由前一天的拋售中反彈，道瓊指數上漲 0.13%，標普 500 指數上漲 0.31%，那斯達克指數上漲 0.53%，費半上漲 1.59%，投資人正在評估最新財報表現。

迄今為止，企業財報好壞參半。 FactSet 數據顯示，73% 的標普 500 指數公司的業績報告超出了分析師的預期。 然而，根據 The Earnings Scout 的數據，這一超出率低於 80% 的三年平均值。

那斯達克 100 指數將在下周一 (7 月 24 日) 開市前進行「特別再平衡」(special rebalance)，周五是調整前最後一個交易日，可能因此帶來市場波動。摩根大通策略師 Min Moon 估計，此次改革將提高較小成分股的影響力，雙向交易規模可能達到 600 億美元。

根據美國銀行援引 EPFR Global 數據，截至 7 月 19 日當周，股票基金資金流出 21 億美元，其中 75 億美元流向貨幣市場，14 億美元流向債券基金。然而，儘管投資者遠離了更廣泛的股市，但他們還是增加了科技股的持有量。

截至台北時間周五 21 時許：

道瓊指數上漲 46.65 點或 0.13%，暫報 35271.83 點

那斯達克上漲 74.78 點或 0.53%，暫報 14138.09 點

標普 500 上漲 13.95 點或 0.31%，暫報 4548.82 點

費半上漲 58.18 點或 1.59%，暫報 3722.03 點

台積電 ADR 下跌 0.68% 至每股 97.19 美元

十年期美債殖利率下降兩個基點，至 3.83%

紐約輕原油上漲 1.27%，至每桶 76.61 美元

布蘭特原油上漲 1.22%，至每桶 80.61 美元

黃金下跌 0.4%，至每盎司 1962.5 美元

美元指數上漲 0.18%，至 101.08

焦點個股：

微軟 (MSFT-US) 上漲 0.49%，至 348.56 美元

美科技巨頭微軟將在下周公布財報，受惠於 AI 熱潮，該公司前景看好，華爾街分析師也紛紛上調微軟的目標價並建議買進。

微軟將於 7 月 25 日發布財報，分析師預期該公司第四季財報表現亮眼，主要受惠微軟推出的 AI 商用軟體，將推動股價在未來將進一步上漲。

Stifel 分析師 Brad Reback 重申了對微軟股票「買進」的評級，並將該股目標價從 320 美元上調至 380 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.72%，至 264.78 美元

特斯拉周四表示可能必須繼續調降電動車售價，導致股價暴跌，馬斯克 (Elon Musk) 身家也在一夜間蒸發 203 億美元。

過去幾個月的降價策略，使特斯拉的毛利率跌至 4 年來低點，執行長馬斯克表示，若利率繼續攀升，特斯拉將不得不繼續降價。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.77%，至 194.63 美元

供應鏈消息人士透露，蘋果即將上市的新機 iPhone 15 Pro 和 Pro Max，在 9 月上市初期供給量可能很有限，問題和面板組裝有關，但不至於影響上市時間表。

盛傳 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 的邊框會比 14 Pro 窄，根據 The Information 引述知情人士的報導，為此蘋果供應商樂金顯示 (LGD, LG Display) 採用新的面板製程，卻遭遇阻礙。

報導指出，LGD 把面板與金屬外殼熔合的製程，未能通過可靠性測試，因此蘋果正在修改提供給 LGD 的設計，以通過測試。

每日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

AXS Investments 執行長 Greg Bassuk 表示，整體股市走勢反應了好壞參半的企業財報，除了道瓊指數成分股之外，在各個行業都出現基於財報表現更大的拋售壓力。

瑞穗國際策略師 Evelyne Gomez-Liechti 和 Helen Rodriguez 在一份報告中寫道：「股市開始消化第一波令人失望的財報，這意味著股市原本輝煌的一年突然中斷。」

Piper Sandler 策略師 Michael Kantrowitz 提高了對標普 500 指數的年終目標價，為 3,600 點至 3,800 點區間，高於先前的 3,225 點，但仍預計年底前可能下跌 15% 至 20%。

Kantrowitz 表示，美股年初至今大型股強漲，使得先前 1 月份發布的年終目標價變得不合理，為反映已經發生的事情，他對美股看法有所調整，但不是立場有所改變，只是改變了區間。