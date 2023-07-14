高盛：標普500指數有望在年底前創下歷史新高

隨著美股漲勢持續，標準普爾 500 指數在 9 個月內上漲 25%，並處於 2022 年 4 月以來的高檔。高盛集團合夥人 John Flood 認為，年底標普有望再創新高。

Flood 在給客戶的一份報告中表示，目前有不少客戶詢問是否該認為標普 500 指數有望在年底前達到新高，「我對此表示同意」。要實現這一目標，就需要延續先前令華爾街最為驚人的漲勢，美股需要經濟增長和企業盈利都持續好於預期。標普在 2022 年 1 月創下歷史新高 4,796.56 點。

美國銀行分析師蘇布拉曼尼亞 (Savita Subramanian) 指出，自 1950 年代以來的數據顯示，標普 500 指數在出現超過 20% 的反彈後，接下來 12 月內延續漲勢的機率高達 92%。

研究公司 Yardeni Research 創始人 Edward Yardeni 也樂觀預測，標普年底目標價為 4,600 點，並且上看 4,800 點，主要取決於事態的發展。

不過，Flood 的樂觀態度與大多數華爾街策略師的看法不一致，多是專家仍然看跌，認為美聯準會 (Fed) 激進的貨幣緊縮政策即使不會導致嚴重衰退，也會導致經濟放緩。 如今華爾街分析師普遍認為，標準普爾 500 指數年底將下跌約 8%。

據 Research Affiliates(RA) 則是在一份報告中預測，牛市已經走遠，標普 500 指數未來 10 年的年實際回報率僅為 2%，與過去 10 年的年回報率相比微乎其微。

針對美股大型股，RA 預測，到 2033 年，每股收益 (EPS) 平均每年將增長 5.4%。這個數字相當於 2.5% 的「實際」漲幅，因為 RA 預計年通膨率將達到 2.9%，遠高於聯準會 2% 的目標。