戴蒙：小摩將把大通網銀擴張至德國

美國投行摩根大通 (JPM-US) CEO 戴蒙 (Jamie Dimon) 告訴《德國商報》(Handelsblatt)，該行將把其網路銀行大通銀行擴展到德國和其他歐盟國家，這將加劇歐洲對手在擁擠市場中的競爭。

摩根大通於 2021 年首次進軍美國以外地區，以純數位零售產品進入英國市場；當時就已表示目標是擴展到其他國家。

戴蒙表示：「我們一直很清楚，我們不僅希望在英國引入大通銀行，還希望導入德國和其他歐洲國家。」「我們有雄心勃勃的計畫。」

他表示，具體時間表尚未確定。摩根大通發言人證實該報導，但未就時程發表評論。

美國銀行業者一直在尋求以更穩定的收入來抵消投資銀行業利潤豐厚但不太穩定的回報，而且它們還面臨著由當地銀行主導且利潤微薄、競爭激烈的消費市場。

位於德國金融中心法蘭克福的摩根大通歐盟中心近年來已成為德國最大的諮詢銀行之一，並正在擴大業務以瞄準更多構成德國經濟支柱的中型企業。

去年，德意志銀行分析師在報告中寫道，雖然摩根大通似乎有可能將其零售業務擴展到歐盟，但「當其他銀行無法做到這一點，並且全球監管壓力很高時，在全球範圍內擴展零售銀行業務有何意義？」

戴蒙告訴《商報》，他對成功充滿信心，「在德國，『大通銀行』還沒有那麼出名，但在全球它是一個強大的品牌。我們也是一家值得信賴的銀行，擁有強大的資產負債表，私人客戶都知道這一點。」