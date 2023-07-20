美國6月成屋價格中位數創歷史次高

根據美國全國房地產經紀人協會（NAR）周四（20 日）公布的數據，美國 6 月成屋銷售總數年化 416 萬戶，不及預期的 421 萬戶，5 月前值為 430 萬戶。6 月成屋銷售月減 3.3%，不及預期的下跌 2.1%，5 月前值為下跌 0.2%。6 月成屋銷售年減 18.9%，也是 2009 年 6 月同期以來的最低迷銷售。

受庫存不足影響，美國成屋價格中位數為 41.02 萬美元，為有記錄以來的歷史第二高，僅略低於去年 6 月的售價。

庫存不足是制約成屋銷售和推高房價的關鍵因素。由於當前的房貸利率比 2021 年底高出兩倍還多，許多已經鎖定低貸款利率的房主不願出售房屋，因此市場上的房屋供應量低於正常水準。

截至 6 月底，有 108 萬戶待售房屋，較去年同期下降 13.6%。按照目前的銷售速度計算，需要 3.1 個月的時間消耗掉市場上的供應量，低於 5 個月的庫銷比，表明市場供應依然緊張。

NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 在一份聲明中表示，根本沒有足夠的待售房屋，市場可以輕鬆吸收雙倍的庫存。房屋銷量下降，但美國全國大部分地區的房價保持堅挺。供應有限導致一個房子出現多個報價的情況，最近一個月有三分之一的房屋最終售價高於標價。

