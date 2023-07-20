外資湧入航空、海運雙雄 大賣聯電逾5萬張

台股今 (20) 日小漲收紅，三大法人賣超幅度也收斂，外資賣超逾 50 億元，其中大賣聯電 5 萬張，資金流向航運類股，買超航空雙雄長榮航、華航，以及海運雙雄長榮、陽明。

三大法人今合計賣超 54.23 億元，其中外資賣超 53.59 億元；投信賣超 15 億元，為連 6 賣；自營商翻多買超 14.36 億元；期貨方面，外資加碼 2342 口多單，淨多單至 5472 口，投信減碼 400 口，淨多單 622 口，自營商加碼空單 384 口，淨空單 8688 口。

觀察外資買超標的，航空雙雄居前兩名，買超華航 3.4 萬張、買超長榮航 2.95 萬張，開發金 2.38 萬張、新光金 1.77 萬張、宏碁 1.48 萬張、大亞、元大金也超過 1.4 萬張，長榮、陽明也逾萬張。

賣超方面，外資大賣聯電 5 萬張，聯電今日也下跌 2.95%，賣超中信金 1.36 萬張、永豐金 1.19 萬張、群創 8653 張，三陽、兆豐金、光寶科則都超過 7000 張。

投信買超聚焦金融股，前五大為永豐金、中信金、中鋼、兆豐金、力積電，賣超開發金逾 2 萬張，其次依序為緯創、宏碁、聯電、寶成；自營商則買超緯創、華航、長榮航、榮剛、英業達、長榮，賣超亞泥、中工、佳世達。