竟然不是周末 財政部統計這天上網報稅人次逾26萬 高居一周之冠

今 (2023) 年的綜所稅報稅季已經結束，根據財政部統計，今年辦理結算申報期間共有 569 萬人次使用綜所稅網路申報系統，平均每天約有 18.3 萬人次上線，其中以星期一上線 26.4 萬人次最多，周末期間每日上線人數則不到 15 萬人。

隨著防疫政策陸續鬆綁，今年 5 月綜所稅報稅期間恢復為一個月，根據財政部觀察，有 Monday Blue 之稱的周一上線報稅人數高達 26.4 萬人次，其次則是周二的 22.2 萬人、周三的 20.8 萬人次。

隨著時間越接近周末，上線報稅人數也跟著減少，周四平均人數約 15.9 萬人次、周五降至 14.9 萬人次，周六上線報稅人數則縮減至 11.3 萬人次，周日上線報稅人則回升至 13.4 萬人次。

網路申報的便捷性，也吸引不少民眾透過上網申報，根據統計，今年約 77% 的納稅義務人採網路申報，較 2022 年增加 4.5 個百分點，顯示網路報稅申報之推動成效與民眾接受度相輔相成，而採二維條碼等非網路申報案件僅約 23%。

進一步觀察網路申報系統使用者的年齡及性別結構，在年齡層部分 30 到 49 歲年輕群族占逾半數，比重約 52.9%，60 歲以上的納稅義人，使用網路報稅比重雖不及於青壯年族群，但有逐年增加的趨勢，2023 年合計比重為 11.2%，應與網路申報系統日趨簡便且友善有關

以性別比例來看，每年男性比重均高於女性，但兩性占比差距逐年縮小，從 2020 年相差 8.8 個百分點，到了 2023 年差距已經縮小至 6.5 個百分點。

另外，從網路申報認證方式觀察，2021 年新增行動電話認證服務以來，因免插卡之便利性更佳而成為身分驗證大宗，2023 年已接近 5 成，使用健保卡認證者 2020 年約 44%，但 2023 年占比僅 20.6%。