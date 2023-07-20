全台初婚年齡創新高 10年來家庭首購買屋晚5年

根據內政部最新統計，國人平均初婚年齡為 31.7 歲，其中男 32.6 歲、女 30.7 歲，再創歷年新高，同時間房價也不斷走揚，晚婚加上房價上揚，觀察聯徵中心的購屋貸款統計，10 年來首購的年紀也變大了，2013 年第一季申請房貸數量最多是 30-35 歲，今年則是 35-45 歲最多。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，全台房價一路上漲固然會導致民眾購屋要多些時間存錢，不過最重要的還是購屋動機與需求甚麼時候發生，而剛性需求最常見就是因為新婚，需要買屋自住，因此晚婚也會成為購屋需求較晚發生，再加上養兒育女的開銷，首購買屋的年紀越來越晚。

依聯徵中心資料顯示，今年第一季購屋申請貸款最多的是 40-45 歲，共 7314 件，購置總價約 1271 萬元的房屋，其次是 35-40 歲共有 7245 件，購買 1204 萬元，30-35 歲則有 6479 件，購買總價 1147 萬元的房屋，但 2013 年第一季申請房貸數量最多的是 30-35 歲，共 9149 件，購買總價 729 萬元的房屋，其次是 35-40 歲購買總價 796 萬元房屋，40-45 歲則是購買總價 877 萬元房屋，與 10 年前相比總價多出約 400 萬元。

曾敬德指出，光是多出的 400 萬元，首購可能就要多準備 80 萬的自備款，一般家庭就要多存好幾年，還要搭配 30 年期的房貸減壓，建議有需要購屋的民眾，未來可以申請政府的新青安政策房貸，享受政府給予的福利。