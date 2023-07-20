〈美股盤後〉 蘋果改寫新高 道瓊突破35000點大關

隨著投資人評估最新一輪企業財報，銀行股延續漲勢，美國三大指數週三 (19 日) 全數收紅。

道瓊週三揚升超 100 點，連續第八個交易日走升，創近四年來最長單日連漲紀錄，微軟走低抑制那指漲勢，那指收盤微升 0.03%，標普小漲 0.24%，續創 2022 年 4 月以來的 15 個月新高，費半逆勢收黑逾 1%。

蘋果傳出打造類似 ChatGPT 聊天工具人的服務 (Apple GPT) ，其收盤價衝破每股 195 美元，改寫歷史新高紀錄。Carvana 暴漲超 40%，其債務削減計畫激增給空頭帶來更多痛苦。

高盛收高近 1%，儘管高盛財報不如預期，但該行樂觀看待銀行業務復甦。Western Alliance (WAL-US) 財報顯示存款穩定跡象，提振區域銀行股信心。

Netflix 第二季度財報好壞參半，但訂戶數超出市場預期。特斯拉第二季營收創新高，但毛利率遜預期。

政經消息，聯準會將於 7 月 25 日和 7 月 26 日召開會議，《路透》對 106 名經濟學家調查結果顯示，多數經濟學家認為 7 月會議，將是目前緊縮週期的最後一次升息。目前美國通膨正在下降，消費者物價指數 (CPI) 年增率從 5 月的 4% 放緩到 6 月的 3%，讓經濟學家們預期美國央行 2023 年就會降息。

地緣政治方面，美中重啟氣候談判，美國總統氣候問題特使凱瑞 (John Kerry) 週二與中國中央外事工作委員會辦公室主任王毅會晤，呼籲通過氣候合作應對全球變暖並重新定義美中關係。

俄烏戰爭惡化，黑海港口城市敖德薩 (Odesa) 受襲，俄羅斯警告不保證船隻安全，恐影響當地穀物出口，推動芝加哥小麥期貨價格急飆。

週三 (19 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 3 大板塊收黑，包括材料、資訊科技和工業。房地產 (+1.12%)、公用事業 (+1.02%) 和必需消費品 (+0.93%) 板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互見漲跌。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.90%；Meta (META-US) 漲 1.27%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.71%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 1.40%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.23%。

道瓊成分股多收紅。Verizon Communications (VZ-US) 大漲 5.27%；Salesforce (CRM-US) 上漲 2.96%；思科 (CSCO-US) 上漲 2.32%；可口可樂 (KO-US) 上漲 1.77%；波音 (BA-US) 下跌 1.4%。

費半成分股普遍收黑。應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.89%；AMD (AMD-US) 下跌 1.27%；美光 (MU-US) 漲 0.03%；德儀 (TXN-US) 跌 0.01%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.27%；輝達 (NVDA-US) 跌 0.88%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.09%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 3.91%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.55%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.46%。

企業新聞

微軟 (MSFT-US) 下滑 1.23% 至每股 355.08 美元。動視暴雪 (ATVI-US) 下滑 0.58% 至每股 92.20 美元。

動視暴雪表示，由於微軟 (MSFT-US) 正在努力獲得英國反壟斷機構的批准，微軟以 690 億美元收購動視暴雪的截止日期延長至 10 月 18 日。英國競爭與市場管理局 (CMA) 原先也決定阻止該交易，但在美國法院的裁決後，CMA 上週改變立場，將最終裁決的最後期限延長至 8 月 29 日。

蘋果 (AAPL-US) 走高 0.71% 至每股 195.10 美元。外傳蘋果正在悄悄地開發生成式人工智慧（AI）工具，可能會挑戰 OpenAI、Alphabet 旗下的 Google 等公司的工具，但該公司尚未制定出向消費者推出這項技術的明確戰略。

特斯拉 (TSLA-US) 收黑 0.71% 至每股 291.26 美元，盤後股價大跌逾 4%。特斯拉盤後公布第二季營收創新高，但毛利率遜預期。此外，報導指出，特斯拉計劃對其位於德國柏林超級工廠進行全面改造，其中包括擴大電池生產。

Netflix (NFLX-US) 微升 0.59% 至每股 477.59 美元，盤後股價大跌超 5%。Netflix 盤後公布第二季財報營收年增 2.7 % 至 81.9 億美元，低於預期，調整後每股純益 (EPS) 為 3.29 美元，優於分析師預期的 2.90 美元。

美國最大線上二手車平台 Carvana(CVNA-US) 飆漲 40.20% 至每股 55.80 美元，Carvana 週三宣布已達成債務重組協議，將使未償債務總額減少超過 12 億美元，其第二季財報顯示，淨銷售額和營業收入為 29.7 億美元，而去年同期為 38.8 億美元；第二季稀釋後每股淨虧損 0.55 美元，低於去年同期的每股虧損 2.35 美元。

荷蘭晶片設備巨頭艾司摩爾第二季淨利潤為 19 億歐元 (約 21 億美元)，優於分析師預期，同時預計 2023 年淨銷售額增幅邁向 30%。該公司預計荷蘭對中國出口管制措施，不會對公司財務造成重大影響。

儘管最新財報和財測俱佳，艾司摩爾 ADR (ASML-US) 下跌 1.85% 至每股 651.90 美元。

經濟數據

美國 6 月建築許可月率初值報 - 3.7%，預期 - 0.9%，前值 5.6%

美國 6 建築許可戶數年化總數初值報 144 萬戶，預期 149 萬戶，前值 149.6 萬戶

美國 6 月新屋開工月率報 - 8.0%，預期 7.2%，前值 15.7%

美國 6 月新屋開工年化總數報 143.4 萬戶，預期 148 萬戶，前值 155.9 萬戶

華爾街分析

迄今為止，標普已公布財報的企業，已有 82% 的業績超預期，對許多投資人而言， 一系列強勁財報增強了經濟軟著陸的預期。

Palatine 資產管理的高級投資組合經理 Bruno Vacossin 指出，英國及之前的歐美通膨數據顯示物價呈放緩趨勢，為市場注入動力。

Alger 執行副總裁 Ankur Crawford 認為，美國經濟硬著陸的情景不會發生。在某種程度上，隨著接近 2024 年，越來越難以相信盈利會出現下降的趨勢。很多科技股財報顯示美國經濟走出低谷，現在已經開始加速並再次增長。這與年初時預期的情況非常不同。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

