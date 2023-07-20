美特使：美中欲達氣候協議 還有更多工作要做

美中重啟氣候談判，美國總統氣候問題特使凱瑞 (John Kerry) 週三 (19 日) 表示，今年還需要做更多的工作，才能在氣候重大議題上與中國達成協議。

熱浪席捲歐洲、亞洲和美國的部分地區，凸顯採取氣候行動的緊迫性，凱瑞 7 月 16 日抵達北京，展開為期四天的中國訪問，成為繼美國國務卿布林肯、財政部長葉倫之後，一個月內第 3 位訪問中國的拜登政府高層。

凱瑞在週一 (17 日) 與中方特使解振華長談四小時，希望能在 11 月底召開的聯合國氣候變遷大會第 28 次締約方會議 (COP28) 開始前，美中兩大碳排國能達成一定共識。接著，凱瑞 週二 (18 四) 與中國中央外事工作委員會辦公室主任王毅會晤，呼籲通過氣候合作應對全球變暖並重新定義美中關係。

凱瑞週二還在北京人民大會堂會見中國國務院總理李強，雙方指氣候問題需美中等國達成共識。

凱瑞週三指出，美中雙方一致認為氣候變遷是緊迫的，他們應該堅持「攝氏 1.5 度」的全球承諾，此前幾個月，中國官員似乎對聯合國關於全球變暖的最新科學報告提出了質疑。美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 一年前訪問台灣後，美中氣候談判暫停。

凱瑞週三在記者會上提到：「我們的團隊和美國政府訪問北京，是為了解開幾乎自去年 8 月以來一直存在的僵局。雖然中國表示其氣候政策不會被其他國家左右，但中國計劃在 11 月 29 日在杜拜舉行 COP28 會議之前與美國進行進一步談判。」

凱瑞稱讚這次會議使各國在氣候問題上重新團結起來，美國正在推動一項新的框架協議，期望中國接受先前沒有接受過的協議內容，但雙方正在重建聯繫。凱瑞說：「我們致力於為 COP28 開創一條非常明確的道路。」

凱瑞也坦承，本週在北京舉行的會談是建設性的，但也很複雜，雙方仍在處理包括台灣在內的政治「外部因素」。

凱瑞承認最近的美中外交陷入困境，但他說：「氣候問題需要世界上最大的經濟體共同努力來解決。我們正在做的事情沒有政治或意識形態的影響。」