〈財報〉摩根士丹利上季獲利下降13%至3年來最低

華爾街投行摩根士丹利 (MS-US) 上季獲利下降，因這家金融巨頭遭全球交易和交易放緩而苦苦掙扎。

當季淨利為 22 億美元，較去年同期下降 13%，降至 3 年多來的最低。營收 135 億美元，比去年同期成長 2%。

CEO 戈爾曼 (James Gorman) 表示：「公司在充滿挑戰的市場環境中取得堅實的業績。」他已宣布將在明年辭職，該公司尚未指定繼任者。

交易收入為 42.6 億美元，略遜於分析師預期。股票交易和固定收益收入同比下降 22%，環比下降超過 19%。

投資銀行業務收入與去年同期持平，較第 1 季有所下降。

摩根士丹利規模龐大的財富管理業務彌補了部分不足。該部門的收入比一年前成長 16%，達到 67 億美元。

戈爾曼補充道：「本季以宏觀經濟不確定性和客戶活動低迷開始，但以更具建設性的基調結束。」「我們對在各種市場環境中發展的能力充滿信心，同時保持強勁的資本部位。」

摩根士丹利是幾家大銀行中最新一家報告投資銀行和交易業務放緩的銀行。花旗集團 (C-US) 和摩根大通 (JPM-US) 的這些業務收入在上季也出現下降，但美國銀行 (BAC-US) 卻呈上升。

這些結果對於競爭對手高盛 (GS-US) 來說並不是一個好兆頭，該公司定周三 (19 日) 公布業績。高盛還嚴重依賴交易和交易來獲取收入，但其財富管理業務比摩根士丹利小得多。

分析師估計高盛投資銀行業務收入較上年同期下降 32%，交易量下降 17%。

這可能會加劇對 CEO 所羅門 (David Solomon) 的檢視。他在試圖推動公司進行消費者銀行業務實驗時，遇遭遇合作夥伴的不安和對戰略的擔憂。

CFRA 股票研究總監萊昂 (Ken Leon) 表示，高盛「表態第 2 季可能會『輸到脫褲』，對其中一些非核心業務進行更大規模的註銷。」

因此，人們將會把注意力集中在所羅門身上，萊昂說，「他是否能夠展示其策略將會發揮作用。」對於 CEO 來說，「這將是個棘手的問題」。

RBC Capital Markets 銀行業分析師卡西迪 (Gerard Cassidy) 表示，如果所羅門無法制訂計畫說明銀行將如何恢復原來的獲利，「他的任期可能會遇到麻煩。」

繼 2021 年的榮景之後，全球交易活動於去年開始放緩，導致華爾街各公司削減獎金和員工。這種情況延續到 2023 年。根據 Dealogic 的數據，今年第 2 季全球投資銀行業務收入同比下降 52%。

自 2022 年底以來，花旗集團、摩根士丹利、高盛和其他擁有大型投資銀行和交易部門的公司已經或宣布裁員約 12000 人。

部分觀察家仍然預測未來會出現曙光，理由是第 2 季宣布的併購交易有所增加，這可能意味著 2023 年下半年的情況會有所改善。