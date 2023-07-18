〈財報〉PNC Financial調降全年淨利息收入財測

PNC Financial Services Group (PNC-US) 周二 (18 日) 下修全年淨利息收入 (NII) 預期，給該行第 2 季獲利成長蒙上了陰影。

NII 是指銀行賺取的貸款利息與支付的存款利息之間的差額。

該行股價在周二盤前交易下跌近 3.5%。該行預計 2023 年 NII 將較去年成長 5% 至 6%，而之前預測為成長 6% 至 8%。

雖然 PNC 報告 NII 躍升 15% 至 35.1 億美元，但 NII 全年預期卻被下修。

Fed 為抑制黏性通膨而升息，增加了貸款人因支付更多利息而獲得的收入。但銀行警告，較高的借貸成本可能很快就會開始對貸款需求構成壓力。

為了吸引更多客戶，銀行還需要支付更高的存款利息，這可能會增加成本並影響利潤。

銀行也一直在為應急基金提撥更多準備金，以應對 Fed 大幅收緊貨幣政策後經濟軌跡的不確定性。

PNC 第 2 季提撥了 1.46 億美元的信貸損失準備金，而去年同期為 3600 萬美元。

在今年春天三家銀行倒閉導致整個銀行業崩潰後，美國銀行業者財報預計將揭示該行業的健康狀況。

截至 6 月 30 日當季，PNC 每股獲利 3.36 美元。根據 Refinitiv IBES 數據，分析師之前預計每股獲利為 3.28 美元。