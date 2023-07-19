抖音串流音樂進軍澳洲、墨西哥、新加坡 受測者免費3個月試用

抖音本月稍早已在印尼和巴西推出自家串流音樂媒體訂閱服務「TikTok Music」，周三 (18 日) 又開放澳洲、墨西哥和新加坡一小部分用戶參加内測，參與者將可免費 3 個月使用該串流音樂服務。

根據 DataReportal，墨西哥是抖音第四大市場。抖音在墨西哥擁有 18 歲以上活躍用戶 6240 萬人，僅次於美國（1.165 億人）、印尼（1.13 億人）和巴西（8410 萬人）。

美國雖是抖音最大市場，但近日頻遭當局政權打擊，蒙大拿州率先開炮，成為美國全面禁用抖音第一州。印度也禁用抖音。

因此，抖音計化加速推進美國以外的其他市場成長，其執行長先前表示，未來幾年內公司將向東南亞投資「數十億美元」。

「TikTok Music」可讓用戶將串流音樂媒體服務同步至自己的抖音帳戶。抖音表示，用戶可藉由 TikTok Music 聆聽、分享和下載他們在 抖音上發現的音樂，並在抖音社群上分享其喜愛的曲目和歌手。

目前這些市場的串流音樂媒體主導者為 Spotify (SPOT-US) 和蘋果 (AAPL-US) 的 Apple Music ，例如 Spotify 佔墨西哥音樂訂閱量的 80% 以上，抖音進入後將與其競爭。

抖音周二宣布與華納音樂集團擴大授權協議。

本月稍早，抖音母公司字節跳動表示，在推出 TikTok Music 後，將關閉其在印尼和巴西的音樂串流媒體服務 Resso，並將 Resso 用戶移轉至 TikTok Music。