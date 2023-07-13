6月CPI數據降溫 2年期美債殖利率大跌

美國國債殖利率周四 (13 日) 大多走低，因為 6 月通膨數據低於預期，降低了 Fed 更激進升息的可能性。

美東時間清晨 5:57，指標 10 年期國債殖利率下跌 4.3 個基點至 3.818%；2 年期國債殖利率下跌 9.5 個基點至 4.647%；5 年期國債殖利率下跌 4 個基點至 4.0277 %。殖利率與價格成反比。

在殖利率曲線的較長的那一端，30 年期國債的殖利率小跌 1.1 個基點至 3.94%。

6 月消費者物價指數 (CPI) 年率 3%，為 2021 年 3 月以來的最低水準，低於市場普遍預期。

Fed 官員重申對抗通膨的鬥爭遠未結束，市場普遍預計 Fed 將在本月底的下次會議上升息 25 個基點。

然而，通膨明顯回歸的訊號對於風險資產來說是個可喜的信號，促使全球股市上漲。資深經濟學家漢克 (Steve Hanke) 表示，通膨問題在美國已成「歷史」。

周四注意力將轉向生產者物價指數 (PPI)，這是另一個備受關注的通膨指標，將於美東時間上午 8:30 公布。結果可能會嚴重影響 Fed 貨幣政策決策的軌跡，並預示通膨的未來道路。

周四將拍賣 700 億美元的 4 周期國庫券和 600 億美元的 8 周期國庫券，以及 180 億美元的 30 年期國債。