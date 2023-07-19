〈財報〉Carvana未償債務大減12億美元 第2季調整後獲利

二手車零售商 Carvana (CVNA-US) 周三 (19 日) 表示，該公司已達成債務重組協議，將使未償債務總額減少超過 12 億美元。

Carvana 表示，該協議將消除其 2025 年和 2027 年到期的無擔保票據的 83% 以上，並在未來 2 年內將其所需的現金利息支出每年減少超過 4.3 億美元。

該公司股價在周三盤前交易中，從宣布消息前下跌的約 7% 逆轉上漲逾 20%。Carvana 股價今年已從年初的每股約 4 美元飆升至周二 (18 日) 收盤時的每股約 40 美元。但仍較該股 2021 年 8 月創下的近 377 美元歷史高點低約 90%。

Carvana 財務長詹金斯 (Mark Jenkins) 在財報聲明中表示：「隨著我們繼續執行推動獲利和恢復成長的計劃，這項交易減少總債務、延長期限和降低近期現金利息支出，顯著提高了我們的財務靈活性。」

Carvana 表示，其重組協議涵蓋約 52 億美元的高級無擔保債券，其中包括其最大債券持有人阿波羅全球管理公司 (Apollo Global Management)。根據交易條款，債權人將獲得新的擔保票據。新債務也將比舊票據晚到期。

根據 FactSet 資料，交易前 Carvana 的債務約為 85 億美元，其中 57 億美元（74.5%）為無擔保票據。

該公司為這項交易進行了一年多的努力。由於新冠疫情期間債務負擔沉重和管理不當，該公司股價直線下跌。

該公司也同步發布第 2 季財報。業績數字如下：

●根據 Refinitiv 編制的分析師平均估計，每股虧損 55 美分，低於預期每股虧損 1.15 美元。

●根據 Refinitiv 數據，營收 29.7 億美元，高於預期的 25.9 億美元。

該公司上季虧損 1.05 億美元，合每股虧損 55 美分。較去年同期虧損 4.39 億美元和每股虧損 2.35 美元有所改善。調整後息稅折舊及攤銷前利潤為 1.55 億美元，而上年同期虧損 2.16 億美元。

然而，營收 29.7 億美元，卻較一年前的 38.8 億美元有所下降。

該公司第 2 季每單位 (GPU) 總毛利為 6520 美元，同比成長 94%，比該公司之前最好單季成長了 27%。

Carvana CEO 嘉西亞 (Ernie Garcia) 在財報聲明中表示，「我們強大的執行力使業務從根本上變得更好，再加上今天與票據持有人達成的協議，減少了現金利息支出和未償債務總額，這讓我們充滿信心，在正確的道路上完成我們的三階段計畫並重返成長。」