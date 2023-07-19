輝達將穩居AI主導地位 獲美銀上調目標價

美銀全球研究 (BofA Global Research) 越來越看好輝達 (Nvidia) (NVDA-US) 的人工智慧 (AI) 晶片需求。

美銀分析師 Vivek Arya 周二 (18 日) 對輝達重申「買進」評級，並將目標價自 500 美元上調至 550 美元。

「雲端 / 企業對 AI 的支出正推動對輝達加速晶片的需求。在加速器領域，輝達可以保持主導地位。」他補充表示，輝達在先進的 AI 半導體市場上約有 75% 市占。

輝達周二上漲 2.22%。收每股 474.94 美元，該股今年迄今已飆漲 225%。

Arya 表示，該產業正處於轉向投資 AI 基礎設施的早期階段，只有 10% 雲端伺服器配備了適合加速 AI 項目的晶片。他將輝達 2024 年 EPS 估值自每股 10.01 美元調升至 11.05 美元，理由是看好來自資料中心的需求。

他寫道：「考慮到未來更強勁的增長機會，輝達這樣的估值合理。」

輝達的產品高度密接今年當紅趨勢「生成式 AI」，該強大技術可自網路擷取文本、圖像和影視來創建內容，在去年年底 OpenAI 發布聊天機器人 ChatGPT 引發了科技業與其他產業對此形式 AI 的濃厚興趣，因 ChatGPT 所使用的語言模型可自行吸取網路或其他文本中的內容，進而發現單詞關係而生成類似人類語言的自然回應。

華爾街普遍看漲輝達股票，根據 FactSet，追蹤輝達的分析師中，有 86% 給予「買進」或同等評級，另外 12% 給予「續抱」評級。