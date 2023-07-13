〈焦點股〉輝達加速AI藥物模型 醫揚、長佳智能沾光攻漲停

輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 將投資 5000 萬美元加速訓練生技公司 Recursion 用於藥物探索的人工智慧 (AI) 模型，也讓 AI 題材延燒到生技產業，激勵相關概念股飆漲，同樣是輝達醫療策略夥伴的醫揚 (6569-TW) 跳空漲停鎖住、醫療人工智能公司長佳智能 (6841-TW) 午盤也亮燈。

全球掀起 AI 風潮，而醫療市場中，雖然只有 10% 比重會使用到 AI 醫療設備，不過就潛在許多商機，主要多為影像分析等輔助型產品。

醫揚納入 NVIDIA 醫療設備供應商後，提供符合醫療安全規格的 AI 運算，同時開發出多項 AI 醫療產品，包含影像分析、醫療電腦、行動護理等，並獲得歐美等國際醫療業者採用，AI 醫療設備營收比重，也一舉攀升至近 1 成。

醫揚也因應海外客戶訂單增加，代工專案量倍數成長，今年建置全新自動化廠區，整體產能提升 1-1.5 倍，產能利用率也來到 9 成，目前也正在規劃將美國科技中心升級成系統組裝廠。

長佳智能是國內第一家定位於醫療人工智能的上櫃公司，主要業務包含醫療大數據、醫療人工智能、雲端生醫平台等三部分。近期與馬來西亞伊莉莎白二世醫院簽署合作備忘錄 (MOU)，提供該醫院心血管與胸腔相關等 7 項人工智能軟體服務。

雙方合作主要著眼於長佳智能具備美國食藥局 (FDA)、台灣衛福部食藥署 (TFDA)7 項心臟和胸腔手相關產品；伊莉莎白二世醫院預估，導入 7 項人工智能醫療軟體後，將可大幅加速醫院診斷過程，減少病患等待時間，並可增加醫院診斷容量。