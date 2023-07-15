美券商喊買輝達、博通 ：AI浪潮下 僅這兩檔有巨大上升空間

美券商 Truist 認為，輝達 (Nvidia) 和博通 (Broadcom) 正見證人工智慧 (AI) 半導體需求最強勁的激增。

分析師 William Stein 周五 (14 日) 重申對輝達 (NVDA-US) 和博通 (AVGO-US) 股票的買進評級，並上修兩家股票目標價，將輝達自每股 470 美元上調至 545 美元，將博通每股 890 美元調升至 942 美元。

該分析師寫道，在半導體產業中，僅有這兩家晶片廠「目前具有重大上升空間」。

輝達周五收低 1.1%，至每股 454.69 美元；博通收低 0.2% 至每股 888.58 美元。

在與產業人士交談後，該分析師對輝達數據中心的 AI 業務更加樂觀，他認為輝達未來幾季後可能會趁著晶片需求強勁而漲價。

輝達的產品對生成式 AI 具高曝險，而這正是今年趨勢。在 OpenAI 去年年底推出 ChatGPT 後，引起大眾對生成式 AI 的興趣，因其可擷取文本、圖像和影視來創建內容。

Stein 認為，博通將迎來谷歌 (GOOGL-US) 強勁的 AI 晶片訂單，用於其內部設計的半導體。

華爾街普遍看好輝達股票，根據 FactSet，86% 分析師給予「買進」或等同買進的評級，12% 分析師建議「續抱」。博通則擁有約 81% 分析師給予「買進」評級，15% 建議「續抱」。