〈紐約匯市〉美國核心零售強勁 DXY自15個月低點回升

美國公布 6 月核心零售銷售實現強勁成長後，美元指數周二 (18 日) 自 15 個月低點小幅回升，與此同時，投資人持續等待聯準會 (Fed) 下周的利率決議。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.09%，至 99.93，盤中最低來到 99.59，逼近上周觸及的 15 個月低點。

美國 6 月整體零售銷售月增 0.2%，低於預期，但排除汽車、汽油、建材和食品等波動較劇烈的項目後，核心零售銷售月增 0.6%，較前一月翻倍。5 月數據自原本的 0.2% 上修至 0.3%。

CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 表示：「遜於預期的整體零售數據，反映 Fed 正在取得一些進展。然而，對照組的數字仍相當強勁，這為 Fed 必須在本月稍晚再次升息的事實帶來相當大的支持。」

美國此前公布 6 月消費者物價指數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI) 雙雙放緩後，美元指數上周連續六個交易日收黑，且重貶至去年 4 月以來最低，最新通膨數據強化了人們對 Fed 在 7 月會議升息 1 碼後就收手的預期。

聯邦基金期貨交易員預估，Fed 今年還將升息 33 個基點，基準利率估於 11 月達到 5.4% 的高峰。

周二出爐的其他經濟數據顯示，美國 6 月工業生產意外下滑，但隨著汽車產量加速成長，工業生產在第二季出現反彈。

交易員還將關注歐元區、英國還有日本等地區的通膨數據，取得全球通膨是否正在降溫的進一步線索。

歐元盤中一度觸及去年 2 月以來最高，隨後轉貶，截稿前下跌 0.1% 至 1.1227 美元，止步連八升。市場預期，歐洲央行 (ECB) 下周貨幣政策會議結束後將升息 1 碼。

ECB 管理委員會成員 Klaas Knot 表示，7 月升息是必要的，但 7 月之後是否繼續升息，目前還不確定，將密切關注未來幾個月通膨降溫的跡象，避免升息幅度過大。

澳幣幾乎持平，微貶 0.05% 至 0.6810 美元。關於利率前景，周二公布的澳洲央行會議紀錄並未釋出意外訊息。

會議紀錄指出，考量到當前貨幣政策明顯具有限制性，央行決定在 7 月維持利率穩定，並在 8 月會議上重估形勢，但為了抑制通膨，未來可能還是需要進一步收緊政策。

其他主要貨幣方面，英鎊貶 0.3% 至 1.3036 美元，連三個交易日走低；美元兌日元小升 0.07% 至 138.78 日元。

截至台灣時間周三 (19 日) 約 6:00 價格: