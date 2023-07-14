大銀行獲利佳 但警告經濟正放緩 商業房產損失將上升

美國一些大型銀行因利率上升而推動獲利成長，並指出投資銀行業務出現初步復甦跡象；但也警告經濟正在放緩，商業房地產的損失將增加。

摩根大通和富國銀行在最新財報中報告，淨利息收入大幅成長，從而推高了總體獲利。淨利息收入是衡量銀行貸款收入與存款支付之間的差額。

與此同時，花旗集團 (C-US) 表示，由於交易業務的疲軟削弱了其個人銀行業務和財富管理業務的收益，第 2 季獲利下降了 36%。

摩根大通 (JPM-US) 股價上漲 2.8%，富國銀行 (WFC-US) 股價上漲 4%，花旗集團上漲 1%。

這些銀行表示，美國消費者的資產負債表仍然健康，但警告支出正在放緩，部分消費者債務略有惡化。

摩根大通 CEO 戴蒙表示：「美國經濟繼續保持韌性。」但也補充說，消費者正在「慢慢耗盡他們的現金緩衝」。

該行財務長巴納姆在電話會議上表示，除了銀行卡和汽車領域外，貸款成長需求疲軟。並補充說，該行在交易和投資銀行業務中看到「曙光」，但現在判斷這種趨勢還為時過早。

在 Fed 大幅升息和高通膨的背景下，人們對美國經濟健康狀況的擔憂日益加劇。投資人擔心高利率可能導致經濟陷入衰退，但前景仍不明朗。

富國銀行 CEO 沙夫表示，未來幾季經濟預測範圍應該會縮小。目前，經濟表現優於許多人的預期，但可能會繼續放緩。

富國銀行表示，消費者壞帳繼續小幅惡化。消費者壞帳是指銀行已沖銷且預計無法收回的債務。

該行還報告指出，信貸損失撥備包括增加 9.49 億美元的準備金，主要用於商業房地產 (CRE) 辦公貸款的潛在損失以及信用卡貸款餘額的增加。

沙夫表示：「雖然至今我們的辦公樓投資組合尚未出現重大損失，但我們預計隨著時間演進，該市場將出現疲軟。」

美國銀行 (BAC-US) 和摩根士丹利 (MS-US) 將於 7 月 18 日公布業績，高盛 (GS-US) 將於 7 月 19 日公布財報。