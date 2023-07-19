美股重點新聞摘要2023年07月19日

今日操盤前瞻

歐元區 6 月 CPI

美國 6 月營建許可、新屋開工

美股財報 (7/19 盤前)：高盛 (GS)、艾司摩爾 (ASML)

Meta 免費開放商用模型「Llama 2」 挑戰 AI 軟體市場大咖

臉書母公司 Meta Platforms 周二（18 日）表示，將發布其開源人工智慧（AI）模型「Llama」的商業版本「Llama 2」，替新創企業與其他企業提供一個強大的免費 AI 模型選擇，以取代 OpenAI 和 Alphabet 旗下 Google 出售的昂貴專有模型。閱讀全文...

微軟企業 AI 產品訂閱價格不斐 助攻盤中股價創新高

彭博周二（18 日）報導，微軟在其合作夥伴大會上公布人工智慧（AI）軟體工具的價目表，宣布 Office 365 Copilot 的定價，這套生成式 AI 系統是微軟和 OpenAI 合作的成果，企業每個用戶每月訂閱費用為 30 美元，比普通版的每月 22 美元的定價高出約 36%。閱讀全文...

植田和男：持續維持超寬鬆貨幣政策

日本央行 (BOJ) 總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 週二 (18 日) 表示將持續耐心地實施殖利率曲線控制 (YCC) 下的超寬鬆貨幣政策，有鑑於實現央行 2% 的通膨目標仍有一段距離。閱讀全文...

美 6 月零售銷售月增僅 0.2% 遠低預期 但消費需求仍有彈性

美國商務部周二（18 日）公布數據顯示，6 月零售銷售增幅低於預期，主因是加油站和建材店收入下降，不過消費者在其他領域的支出具彈性，有望維持第二季經濟成長。閱讀全文...