植田和男：持續維持超寬鬆貨幣政策

日本央行 (日銀，BOJ) 總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 週二 (18 日) 表示將持續耐心地實施殖利率曲線控制 (YCC) 下的超寬鬆貨幣政策，有鑑於實現央行 2% 的通膨目標仍有一段距離。

日本央行是否將在本月利率審查中調整 YCC 已為市場熱烈討論的問題，植田和男週二出席二十國集團 (G20) 財長和央行總裁會議後透露：「日本距離實現央行 2% 的通膨目標仍有一段距離，有鑑於此，我們一直持續耐心地實施 YCC 下的超寬鬆貨幣政策。」

植田和男稱，持續耐心地實施 YCC 下的超寬鬆貨幣政策，有鑑於實現央行 2% 的通膨目標仍有一段距離 (圖：REUTERS/TPG)

植田和男稱，日本央行將在每次政策會議上仔細審查日本在可持續實現 2% 目標方面所取得的進展速度，若與目標仍有距離，貨幣政策整體措辭亦將保持不變。

YCC 主要控制公債市場的長短期利差，以影響經濟活動和預期。日本央行將短期利率 (即隔夜拆款利率) 維持在負 0.1％，同時將 10 年期公債殖利率維持在接近 0％的水準，致力於將通膨率提升至 2% 的目標。

由於通膨已經超過 2% 的目標一年多了，市場充斥著猜測，日本央行可能最早在本月調整 YCC，解決成本不斷增加的問題，例如為捍衞殖利率上限而大量購買公債導致的市場扭曲。

消息人士向《路透》表示，日本央行內部一直在討論最早在本月調整 YCC 的想法，但討論是初步的，尚未做出最終決定。

前日本央行理事早川英男 (Hideo Hayakawa) 近期表示，考量到通膨比預期還要更強，央行可能在這個月的政策會議上調整 YCC。

分析師：YCC 任何調整都將促使美元兌日元急劇下跌 (圖片：shutterstock)

西太平洋銀行高級貨幣策略師 Sean Callow 分析，隨著 7 月 28 日日本央行會議臨近，人們一定程度感到不安，YCC 任何調整都將促使美元兌日元急劇下跌，近期價格走勢表明存在很多恐懼。

今年跌跌不休的日元，投資人還能撿便宜至何時？路透先前調查顯示，有四分之三的受訪經濟學家認為，日本央行可能至少在明年之前會維持 YCC 政策，主因是對植田和男近期改變政策的預期降低。

截稿前，美元兌日元小升 0.11% 至 138.97 日元。