〈財報〉受惠高利率 紐約梅隆銀行上季獲利超過預期

由於 Fed 積極的緊縮政策提高了貸款利息收入，紐約梅隆銀行 (BK-US) 周二 (18 日) 發布的第 2 季獲利超出華爾街的目標。

利率上升幫助美國幾家大型銀行在本季實現強勁獲利，並預示著經濟具有韌性；但消費者支出的回落和信貸條件的收緊，給銀行業的前景蒙上陰影。

紐約梅隆銀行本季淨利息收入飆升 33% 至 11 億美元，而去年同期為 8.24 億美元。

根據 Refinitiv IBES 數據，調整後每股獲利為 1.38 美元，輕鬆超過分析師平均預期的每股 1.22 美元。

美國銀行業經歷了動盪的第 1 季；由美國 3 家中型銀行倒閉引發的全球銀行業危機，導致驚慌失措的消費者提取了數十億美元的存款。

之後，市場情緒有所改善，存款外流有所緩解，推動標普 500 銀行指數從 3 月低點上漲近 16.4%。

紐約梅隆銀行平均存款環比成長 1% 達 2772 億美元，但同比下降 10.8%。

這家總部位於紐約的銀行提撥 500 萬美元的損失準備金，低於一年前的 4700 萬美元。

在季末美股水平和客戶流量上升推動下，紐約銀行的託管或管理資產 (AUC/A) 較上年同期成長 9%，達到 46.9 兆美元。

總營收鎮成長 5%，達到 44.5 億美元。