鉅亨美股雷達：美股進入第二季財報季 市場持續關注Fed政策動向

美股重要看點：

市場關注進出口、消費者信心以及銀行股財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.783%。美股期貨週一 (17 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.20%，標普 500 期貨跌 0.10%，那斯達克 100 期貨跌 0.01%。

美股進入第二季財報旺季，本週在銀行股帶領下正式開跑。特斯拉將於 20 日清晨公布財報，預計將釋出更多電動車市況，以及充電樁統一規格的展望；串流巨頭 Netflix 也在同日公布財報。

上周公布的數據顯示，通膨壓力正在緩解，居民消費物價指數環比上漲 0.2%，同比上漲 3%，為 2021 年 3 月以來的最低年度水平。這兩個數字均略低於《道瓊》之前調查的經濟學家的預期。

在最近的 Fed 政策會議上，利率保持不變，但市場普遍預計本月將進一步升息。政策制訂者定 7 月 25 日至 26 日舉行會議。

美國聯準會 (Fed) 前副主席 Richard Clarida 表示，有鑑於美國經濟預期將軟著陸，且美國央行有信心能控制通膨，市場如今押注美國明年 3 月份開始降息是可以理解的。

與此同時，Clarida 認為經濟動態可能會發生變化，通膨將加速放緩將帶來提前降息的前景，但是如果價格壓力揮之不去，可能會將降息推遲到更晚的時間。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

特斯拉利用降價提振銷量的作法，可望推動上季營收創下最近 5 季以來最強勁的成長，但同時也將同期的獲利率壓至 3 年來新低。

Visible Alpha 調查的 19 名分析師表示，特斯拉於周三 (19 日) 布佈的財報預計第 2 季毛利率將下降至 18.9%。較上季的 20.2% 和去年同期的 25.9% 都有所下降。