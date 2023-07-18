美國航空機師短缺是誤點主因之一 國會正試圖解決這個問題

面對另一個可能出現大規模旅遊延誤的夏季，國會將於本周開始辯論如何緩解機師長期短缺的問題。

自新冠疫情以來，航空業一直苦於機師不足，而持續存在的問題是今年夏天旅遊問題的一個關鍵利空因素。專家表示，隨著天氣日益擾亂飛行計畫以及旅遊達到疫情前水平，航空公司和美國聯邦航空局 (FAA) 根本沒有足夠的餘力來做出反應。

6 月初的誤點最嚴重，當時東岸的霧霾瀰漫，導致航班延誤，並產生持續數周的連鎖反應。上周末，由於暴風雨，航班延誤更多。

即將到來的國會辯論重點是必須在秋天之前通過立法，重新授權 FAA。一份長達 841 頁的法案將於周三 (19 日) 開始提交眾議院審議。

這項龐大的法案包括關於如何在未來幾年讓更多機師出勤的兩個想法，以及行李費用等一系列其他問題，還要再加上一項備受關注的擴大華盛頓特區主要機場航班數量的提議。

議員最終如何應對機師短缺問題，可能會對全美各地的機師產生重大影響，預計未來幾年將有超過 18000 個空缺職位。

眾議院航空小組委員會於 4 月就這些問題舉行聽證會，為本周的辯論做準備。地區航空公司協會專家布萊克 (Faye Malarkey Black) 這種「毀滅性」的短缺問題出席作證；她指出這種短缺在小型航空公司中最為嚴重，「幾十年來，由於無法建立永續的新機師來源，這種短缺現象一直在加劇。」

大多數人都認為，由於缺乏機師培訓管道，今年航空系統較易受創。但對於如何應對這個問題存在分歧。

目前的規定要求商業航空公司機師必須完成至少 1500 小時的飛行時間。

4 月，交通和基礎設施委員會主席格雷夫斯 (Sam Graves) 指出，培訓過程通常只有前 250 個小時，有意成為商業機師的學員再自行補足飛行時數，「我不相信讓孩子們離開飛行學校並告訴他們駕機拖曳橫幅廣告、訓練學生在天空中亂飛，或是負債累累情況下可以培養出最好的機師。」

減少這個問題的一個高爭議想法是改變規則並允許將飛行模擬器訓練計入飛行時數。

但這個想法在參議院可能不會被採納，因為多數黨領袖舒默和其他人擔心這可能會危及安全。這個想法也遭到一些業內人士的反對。

舒默和另一位民主黨參議員達克沃斯提出一項替代提案，將機師的退休年齡從 65 歲提高到 67 歲。但這個想法也有其批評者，質疑該想法的有效性，因為國際飛行法規仍然規定機師必須在 65 歲退休。

與航空公司一樣，FAA 也在努力讓空中交通恢復到疫情前水平。本周的法案還針對勞動力問題，議員們希望這些條款能夠提高該機構的效率，並減少一些監管繁文縟節。

另一個受到密切關注、也需要在未來幾周內解決的問題是參議院的一項暫定協議，即在雷根國家機場增加 4 個長途航班。

雷根機場是距離國會山莊最近的機場，也是議員們最感興趣的機場。但反對者表示，這可能會導致額外的交通堵塞和噪音污染。一些在附近機場提供服務的航空公司也反對這一想法。

本周的辯論投票可能持續到秋季。國會面臨的最後期限是 9 月 30 日，屆時授權 FAA 的現行法律將到期。