假期航班大亂 西南航空歸咎天氣 機師工會直指系統老舊

在美國參議院委員會周四 (9 日) 舉行聽證會之前，西南航空 (LUV-US) 及其機師工會對該廉航公司 12 月航班崩盤提供了截然不同的理由。該崩盤打亂了 200 萬客戶的旅遊計畫。

根據聽證會的書面證詞，雖然西南航空提到天氣影響，但工會將特別點出準備不足和科技現代化失敗。

西南航空這次事故取消近 17000 個航班，估計損失超過 10 億美元。它還引發了股東的訴訟和美國運輸部的調查。

這家總部位於達拉斯的航空公司將服務中斷歸因於一場「歷史性」的冬季風暴，導致機翼凍結和飛機引擎結冰。

它還為其電腦系統辯護，聲稱該系統「仍按設計運作」；同時補充說，該公司已延請奇異電氣 (GE-US) 來提高機組人員重新安排能力，並聘請了諮詢公司 Marsh McLennan 旗下部門 Oliver Wyman 來提供調整營運的建議。

西南航空營運長沃特森 (Andrew Watterson) 在證詞中重申了這項訊息，指稱該公司經歷一場「歷史性事件」，面臨前所未有的挑戰，「從 12 月 21 日開始的天氣事件，到 24 日變成了機組人員調度事件。」

但正在與西南航空進行合約談判的西南航空機師工會指責該公司及其領導層「未能」實現機組管理流程和科技的現代化，也未能為風暴做好準備。

西南航空公司機師協會 (SWAPA) 主席墨瑞 (Casey Murray) 表示，工會多年來一直在對航空公司的機組排班技術和「過時」的運作流程發出警告，「不幸的是，這些警告都被草率地忽略了。」

上任僅一年的 CEO 喬丹 (Bob Jordan) 就得面臨著恢復航空公司信譽和重新贏得客戶信任的壓力，這次事件讓他陷入風暴之眼。喬丹已為這些麻煩道歉並承擔責任，誓言要防止重蹈覆轍。

參議院委員會曾要求喬丹作證，但西南航空表示聽證會與其他行程相衝突，包括周三 (8 日) 在巴爾的摩舉行的員工大會。