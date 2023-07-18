利多出盡！Shopify今年漲近100% 遭降評：未來沒明顯催化劑

過去 3 年，電商軟體公司 Shopify (SHOP-US) 股價劇烈波動，今年又迎來高光時刻，但分析師認為，降評時間點到了。

Shopify 股價在疫情期間飆升，隨著越來越多賣家上線開店，其估值自谷底上漲 5 倍達到峰值，但 2022 年隨著經濟全面重啟，Shopify 股票不僅回吐全數漲幅，甚至轉跌 73% 之多，成為全年表現最差的股票之一。

Shopify 股價今年再次逆轉，今年迄今漲幅已接近 100%，係因該公司過去為了推進物流業務而耗資巨大，現已決定止損並轉而為其軟體添加新的人工智慧 (AI) 功能。

Evercore 分析師 Mark Mahaney 周一稍晚將 Shopify 股票評級自「優於市場表現」下調至「符合市場表現」，但將其目標價維持在 69 美元不變，大致與該股周一收盤價持平。Shopify 周一小漲 0.34%，收每股 68.68 美元。

他的論點是，今年該股已強勁反彈，削減了剩餘的吸引力，其研究報告指出，由於基本面趨於平穩、材料成本控制舉措得宜，以及停止追求完全整合的航運和物流業務模式，Shopify 今年迄今的反彈漲勢合情合理，但「未來幾乎沒有明顯的催化劑。」

Mahaney 該股目前的預估本益比為 11，已經高於他所追蹤的所有網路股，除了網路廣告平台 Trade Desk (TTD-US)，但他稱 Trade Desk 的利潤率比 Shopify 「高得多」。

他指出，Shopify 股價是 2024 年預估 Ebitda 的 100 倍以上。

Mahaney 補充，在考察一籃子規模和營收增長相似的軟體股後，他發現以 2024 年預估銷售額計算，該類股預估本益比約 9 到 11，「證明 Shopify 股價進一步上漲並不合理。」他指出該籃子股票毛利率在 75% 到 85% 之間，遠高於 Shopify 的 48%。

Mahaney 寫道，降級是為了調整估值，若投資者尋求估值更合理的網路零售股應考慮亞馬遜 (AMZN-US)，其交易價格約遠期銷售額的兩倍。