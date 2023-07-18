〈能源盤後〉中國GDP成長未達預期 原油連跌2日

由於中國經濟成長數據低於預期，引發市場對能源需求前景的擔憂，原油期貨價格周一 (17 日) 收低，WTI 原油期貨和 Brent 原油期貨價格均收在一周最低點，且繼上周五收低 1.9% 後，為連續第二個交易日收低。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.27 美元或 1.7%，收每桶 74.15 美元，觸及一周最低收盤價。

9 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.37 美元或 1.7%，收每桶 78.50 美元，同樣收在 7 月 10 日以來最低點。

8 月交割的汽油期貨價格下跌近 0.5%，收每加侖 2.63 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.3%，收每加侖 2.56 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.1%，收每百萬 Btu 2.51 美元，收在 6 月 20 日以來最低點。

市場驅動因素

中國公布第二季經濟成長年率 6.3%，遜於預期的 7.1% 成長年率，促使華爾街分析師周一稍早下調對這全球第二大經濟體的預期。中國疫情解封後的經濟反彈程度令市場不滿意，被視為今年原油價格承壓的理由之一。

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelist 表示，中國中國 GDP 數據削弱了市場對未來石油需求的看法。「中國是全球最大的石油進口國，其 GDP 數據與共識相差整整一個百分點，令人質疑其復甦速度，也因未來需求預期下修而打擊油價。」

然而，油價已連續三周上漲，上周價格走漲是因為市場預期美國聯準會 (Fed) 即將結束升息，令美元持續走跌，支撐了以美元計價的大宗商品價。

全球市場預期下半年陷入短缺，因此沙烏地阿拉伯和俄羅斯的減產行動也同樣提振油價。

SPI 資產管理公司 Stephen Innes 表示：「“雖然中國的運輸活動和表面需求正滿足市場對其反彈的預期，但交易員越來越擔心，中國整體經濟放緩的跡象恐開始影響第三季以後的需求，從而負面衝擊看漲的論點。」