〈陸港盤後〉 中國Q2經濟成長率不如預期 A股三大指數齊跌

中國 A 股市場三大指數週一（17 日）收盤齊跌，滬指跌 0.87%，利空是中國第 2 季經濟擴張 6.3%，遠不如經濟學家預期，且 6 月消費者支出成長腳步放緩，顯示經濟復甦再現警訊。

滬指週一收盤跌 0.87% 報 3,209.63 點，深成指跌 0.63% 報 11,010.36 點，創業板指跌 0.75% 報 2,207.44 點，兩市成交額合計人民幣 8,029 億元。

保險、煤炭、釀酒、半導體、汽車、媒體、石油、券商、銀行等類股同步走低，虛擬電廠、3D 打印、特高壓、充電樁、資訊安全等族群活躍。

中國國家統計局週一公布的數據顯示，第 2 季國內生產毛額（GDP）成長 6.3%，不如經濟學家原估的 7.1%。第 2 季 GDP 成長率被扭曲，原因是去年此時上海等地處於封鎖狀態，比較基期較低。

此外，6 月城鎮調查失業率維持在 5.2% 的水準，年輕族群失業率進一步升至 21.3%。6 月零售銷售年增 3.1%，不如經濟學家預估的 3.3%。6 月工業生產較去年同期成長 4.4%，優於經濟學家預測的 2.5%。

摩根大通資產管理公司策略師周奐彤（Marcella Chow）說，今年來中國股市的表現一直不如其他股市，原因是經濟成長展望欠佳，以及中國缺乏刺激措施。

《彭博》經濟學家舒暢和曲天石則表示，工業生產回升，代表製造業回穩，經濟成長動能正從消費轉向生產。但國內外需求疲弱是經濟復甦一大阻礙，中國政府可能需要提出更多經濟支持措施。

如今中國政府官員正在因應一系列經濟挑戰，包括通縮迫在眉睫、出口下降及房地產市場景氣低迷。眼下決策官員面臨的壓力越來越大，經濟形勢要求他們增強刺激力道，包括央行降息、政府進一步鬆綁房地產管控。

中國人民銀行（央行）週一把 1 年期中期借貸便利（MLF）利率維持在 2.65％的水準，符合經濟學家預期。

美國基準利率上升與中國債台高築，限制了中國央行祭出激進寬鬆措施的空間。一些經濟學家認為，企業和消費者信心低迷，降低了貨幣刺激措施的有效性，呼籲政府應該讓財政政策發揮更大作用。中共可能會在 7 月底召開政治局會議，投資人將藉此評估中國未來經濟政策動向。