美投行上調AMD目標價：別管短期疲軟 AI將是大利多

美投行 Cowen 表示，投資者不應在意超微 (AMD) (AMD-US) 業務上任何短期疲軟，而該將眼光放遠，展望 AMD 在人工智慧 (AI) 半導體市場的成長前景。

分析師 Matthew Ramsay 周二稍晚將 AMD 股票目標價自 115 美元上調至 135 美元，並重申「優於大盤」的評級。AMD 周三 (12 日) 股價漲近 3%，收每股 114.58 美元，該股今年迄今已漲約 77%。

他在報告中指出，AMD 的環境確實持續多空交錯，但在公布財報後，投資者的焦點將再次轉向更長期、AMD 強勁的數據中心前景，包括由更強大的產品支持的具體 AI 策略。

過去幾季 PC 產業銷售疲軟，根據調研公司 IDC，第二季全球 PC 出貨量年減 13%，主因是宏觀環境疲軟以及消費者和企業需求疲軟。

IDC 表示，在新冠疫情過後，企業對技術的支出自硬體設備上移轉出來，這對 AMD 不利，因為該公司大部分營收來自電腦處理器的銷售額。

然而，AI 可能是 AMD 即將到來的大利多。該分析師預估，到 2025 年前，AMD 新型 AI 晶片將可為公司帶來數十億美元的商機。他認為 AMD 的業務今年稍晚就可見改善，且未來兩年內會有更強勁的表現。

「AMD 目前正在打基礎，日後可望推出令人印象深刻的產品以對應更大的 AI 整體潛在市場 (TAM)。」Nvidia 是目前 AI app 的晶片市場領導者。

AMD 股價在過去 12 個月中上漲約 50%，而追蹤 ICE 半導體指數表現的 iShares 半導體 ETF (SOXX-US) 同期漲幅約 46%。