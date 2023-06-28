拜登傳將對中國禁售AI智能晶片禁令!輝達、AMD盤前下殺!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 15 分)

■ 道瓊指數：上漲 4，漲幅 0.01% 至 34187。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 -53.75，跌幅 -0.36% 至 15057.75。

■ 標普 500 指數：下跌 -7，跌幅 -0.16% 至 4411.75。

【今日總經數據】美國 EIA 原油庫存變化、美國銀行壓力測試。

今晚重點關注歐洲、美國、英國和日本央行首長將於歐洲央行年會上的演說，歐洲央行總裁已表示 7 月將繼續升息抗通膨，美國聯準會主席鮑威爾也於近日表示到年底前再升息 2 碼是合適的。

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二、美股盤前關注重點

1. 拜登政府考慮對中國實施禁銷售人工智能晶片禁令：有報導稱拜登政府正在考慮禁止銷售人工智能晶片到中國的禁令，除非公司獲得特別許可，否則商務部將進一步阻止向中國銷售人工智能晶片，輝達 (NVDA.US) 有五分之一的業務接來自中國，在昨日盤後已率先下跌 3.06%，AMD (AMD.US) 下跌 2.35%。

2. Snowflake 宣布與輝達合作構建生成式 AI：Snowflake (SNOW.US)昨日宣布與輝達 (NVDA.US) 合作構建生成式 AI，通過將輝達 NeMo 集成到 Snowflake 的客戶，利用自己的數據建構 AI 模型。Snowflake 董事長兼執行長 Frank Slootman 表示，透過與輝達的合作，可使其大量、專業且結構化的企業數據帶來高效能的機器學習和人工智能，此將為全球商業界帶來前所未見的見解預測和處方。昨日 Snowflake 股價上漲 4.23% 至 177.02 美元；輝達上漲 3.06% 至 418.76 美元。

3. 耐久財訂單、新屋銷售全面優於市場預期：美國 5 月耐久財訂單自 1.2% 上升至 1.7%，優於市場預期的 - 0.9%。其中民用飛機 MOM 增長 32.5%。

美國 5 月新屋銷售自 68 萬升至 76.3 萬棟，高於市場預期的 67.5 萬棟。4 月 FHFA 房價指數月增率自 0.50% 升至 0.70%，高於市場預期的 0.40%。Case-Shiller 20 大城市房價指數月增率自 0.42% 升至 0.91%。全國房價指數年增率自 0.69% 下滑至 -0.24%，創 2012/4 以來低。整體來看，美國房市自落底後復甦。。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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