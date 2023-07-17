目前斷言黃金大漲為時尚早 聯準會利率前景將是關鍵

分析師表示，黃金市場仍對聯準會的利率前景非常敏感，因此在上周金價上漲超過 30 美元後判斷金價看漲，仍然為時過早。

美國 6 月通膨報告顯示物價壓力以兩年來最慢的速度上升後，金價獲得提振，美國上個月的 CPI 年增 3%，核心 CPI 年增 4.8%，均低於預期。

這幫助了上周金價回彈，目前價格回到 1950 美元上方，脫離先前在 1900 美元附近震盪的局面。

Gainesville Coins 貴金屬專家 Everett Millman 表示，儘管所有人都預計聯準會將在 7 月升息，但金價仍保持在 1900 美元上方，這是一種信心投票。

他指出，聯準會將在未來幾個月推動黃金市場。而黃金當前的反應意味著，如果不是所有升息都尚未反映在市場中，就是市場的預期與現實不符。

聯準會仍計畫今年至少升息兩次，市場預期 7 月會議定價的升息 25 個基點的可能性為 96%，但相對來看， 第二次升息尚未被定價，這就是分析師短期內對黃金保持謹慎態度的原因。

道明證券大宗商品策略全球主管 Bart Melek 表示：「如果有什麼不同的話，那就是人們希望以任何微弱的託詞看漲黃金，包括希望聯準會將迅速採取寬鬆政策並結束緊縮計畫。」「目前來看過度看漲還為時過早。」

儘管通貨膨脹的說法開始看起來更好，但這還不是已然確定的事情，特別是考慮到能源價格的飆升。 Melek 強調，由於最近油價強漲，因此未來幾個月，油價走低帶來的益處可能某種程度逆轉。

Melek 補充稱，聯準會不太可能很快改變其鷹派言論，因為這會影響其未來的信譽。 「數據可能會意外上漲，而聯準會會堅持立場。這可能對黃金來說是一個問題。」

Melek 認為，金價的最新走勢可能是短暫的，空頭回補推動金價走高，因此走勢很容易逆轉。

他預計，黃金的直接阻力位在 1966 美元和 1970 美元，支撐位在 1930 美元、1900 美元，然後是 1896 美元。