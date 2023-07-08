〈貴金屬盤後〉美6月非農就業增幅趨緩 黃金創1個月最大單日漲幅

黃金期貨周五 (7 日) 上漲，創一個月最大單日漲幅，主因是美國勞工部公布 6 月非農就業人數出現 2020 年迄今最小增幅後，美元、美債殖利率回落，拉抬貴金屬價格。

8 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 17.10 美元或 0.9%，報每盎司 1932.50 美元，是 6 月 8 日以來最大漲幅。

黃金期貨本周上漲 0.2%。

美國勞工部周五公布，6 月非農就業人口新增 20.9 萬人，是逾兩年半來最小增幅，經濟學家原估增加 24 萬人，但失業率從七點高點下滑，工資成長幅度仍然相對強勁。

10 年期美債殖利率從四個多月高點回落，美元挫跌 0.9% 至超過兩周低點，讓黃金相對受歡迎。當殖利率下滑，持有美元的機會成本降低，而美元走軟，則有利於海外買家買進美元計價的黃金。

交易員仍堅信聯準會 (Fed) 本月底將升息，但對之後的升息愈來愈不確定。

獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「黃金買盤仍頑強，即使在非農公布前，依然走高。周五的報告讓多頭稍微鬆一口氣，至少短期內是如此。但這份報告也並未疲軟到，足以支撐今日的漲勢延續。」

Exinity 集團首席市場分析師 Han Tan 說：「黃金多頭發現自己走在滑坡上，直到 Fed 真正準備暫停本次升息循環以前，情況都會是如此。」

美國在 7 月會議前還會公布另一份重量級報告，即 6 月的消費者物價指數 (CPI)。Tan 表示，如果核心通膨依然頑強，就會加深市場對 7 月過後的升息預期。

金價本周四曾因亮麗的 ADP 民間就業數據，挫跌到 3 月以來低點，周五再度反彈。

OANDA 資深市場分析師 Craig Erlam 說：「周四的 ADP 民間就告公布後，黃金飽受壓力，但仍守住每盎司 1900 美元關卡，甚至收復部分失地。周五反彈走高，但仍不能守住漲勢、以及保持在 1900 美元以上，可能都要取決於看的是哪一份就業報告。」

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