Fed官員古爾斯比：美國的「黃金之路」包括今年再升息一、兩次

美國 6 月非農就業新增人口降溫，但工資成長依然強勁，聯準會 (Fed) 鴿派官員古爾斯比 (Austan Goolsbee) 在數據出爐後表示，他不反對同僚對今年需要再升息一、兩次的說法，他認為，美國正走在「黃金之路」上，拜強勁的就業市場之賜，美國將能把通膨降到 2% 而不至於步入經濟衰退。

古爾斯比現為芝加哥聯邦準備銀行總裁，今年有聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票權，在內部光譜偏鴿派。他周五 (7 日) 接受 CNBC 訪問時表示，他不反對同僚說法，即今年需要再升息幾次，以擊退過高的通膨。

古爾斯比在 Fed 官員中光譜偏鴿派 ，圖取自芝加哥聯準銀行

他說：「把通膨降到 2% 而不引發經濟衰退是條『黃金之路』(golden path)——我並未看到任何指稱上述錯誤的說法。這將是 Fed 的勝利，可能包括今年再升息一、兩次。」

古爾斯比並未替 7 月升息背書，他表示，官員在做決定之前，仍有幾周的時間可以觀察經濟數據。在 7 月 27-28 日會議登場前，美國將公布 6 月消費者物價指數 (CPI)。

他說：「我還沒做好決定，現在還有幾個禮拜。我們現在希望看到的主要是：有取得進展嗎，尤其是在商品通膨方面？讓我們觀察商品通膨，看看美國是否仍在黃金之路上吧。」這代表古爾斯比不像其他官員更在意服務性通膨。

他透露，幾乎所有 FOMC 決策官員的共識都是今年再升息一、兩次，他認為可能發生在今年下半年的任何一次會議上。觀察古爾斯比之前的言論，大多較偏向懷疑須要進一步升息的一方。

美國勞工部周五稍早公布，6 月非農就業人口新增 20.9 萬人，低於經濟學家預期，且前兩個月數據都遭下修。不過失業率下滑至 3.6%，平均每小時工資年增 4.4%，平均每周工時也上揚。

古爾斯比說，這份報告顯示勞動力市場正在降溫，Fed 從去年 3 月迄今累計升息 5 個百分點的全面效果還沒有完全顯現。但他和其他同僚都認為通膨依然過高，並強調，降低通膨是 Fed 當前的首要目標，相信 Fed 能在不把失業率推升到經濟衰退的程度下，實現目標。

Fed 經過連十次升息後，在 6 月 13-14 日暫停升息，保持利率在 5.00-5.25% 不變，但在該場會議中，官員也上修對今年的利率展望，暗示還會再升息兩次。