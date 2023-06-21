專家：FOMO將主導黃金市場 金價有望漲至每盎司3,000美元

Bloomberg Intelligence 高級宏觀策略師 Mike McGlone 在週二 (20 日) 發布的報告中稱，隨著下半年經濟放緩恐引發美股拋售，金價有望升至每盎司 3,000 美元，對錯失良機 (FOMO) 的恐懼可能會主導黃金市場。

McGlone 表示，在全球經濟放緩，以及有史以來最激進升息時期的背景下，可能會為金價邁向每盎司 3,000 美元奠定基礎。

美股強勁是促使美國聯準會 (Fed) 維持鷹派立場的其中一項因素，也是阻礙金價上漲的原因。標準普爾 500 指數迄今上漲 15% 左右。不過，McGlone 認為，這樣的表現不會持續下去。

他指出，美股表現可能在下半年走弱，將會是推動黃金牛市的關鍵催化劑。但若美股上半年漲勢持續下去，Fed 就有可能維持高利率。

另外，多國央行持續買入黃金，也是支撐金價的一大因素，抵消了黃金 ETF 資金流出的影響。一旦美股開始大幅下跌，就沒有什麼能阻止黃金上漲。

McGlone 指出，截至 6 月 16 日，黃金 ETF 持有量年減約 10%，而價格上漲幅度約為 10%，這可能表明黃金過熱，或者強弱不一致。他的想法則是偏向後者，因為黃金似乎正在等待 Fed 轉向，並正被世界上一些財力最雄厚的央行買入。

McGlone 補充，由於即將到來的通貨緊縮衰退，美股的上漲可能是短暫的。對於希望看到金價持續維持在每盎司 2,000 美元上方的黃金多頭來說，會是好消息。