7巨頭最新財報即將來襲 可能成為決定美股後市關鍵

今年美股可說是「絕地七騎士」(The Magnificent Seven) 控場的天下，特斯拉、蘋果、輝達等 7 巨頭都將在未來幾週公布財報，分析師認為，這可能決定今年美股的走向。

人工智慧 (AI) 浪潮帶動下，七檔重量級科技股股價飆升 40% 至 200 % 以上，近期被外界稱為「絕地七騎士」，包括蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Meta (META-US)，以及輝達 (NVDA-US) 和特斯拉 (TSLA-US)。

七巨頭成為標準普爾 500 指數今年迄今 17% 的漲幅的主因，並推動該指數升至 2022 年 4 月以來的最高水平。

7 巨頭都將在未來幾週公布財報 可能成為決定美股後市關鍵 (圖：REUTERS/TPG)

目前華爾街對七巨頭的財報獲利預期都相當高，美國銀行全球研究 (BofA Global Research) 預計，未來 12 個月，這些公司的收益將平均增長 19%，是標準普爾 500 指數其他成份股 8% 預期增幅的 2 倍多。

這些公司將需要強勁的業績來證明溢價是合理的。美銀數據顯示，這些公司的總體延續本益比 (Trailing P/E) 約為 40 倍，而排除這些公司的標準普爾 500 指數總體延續本益比僅為 15 倍。

七巨頭的財報結果可能對整個市場至關重要，在標準普爾 500 指數中，這 7 檔股票占該指數權重的 27.9%，近期這些大型股已攀升至主導大盤走勢的水平，這讓一些主動型基金的經理感到頭疼。

Schroders 投資策略師 Bill Callahan 表示，投資人將把目光投向這些企業財報和財測，預測這將成為今年美股剩餘時間和 2024 年股市走勢的風向球。

Refinitiv 高級研究分析師 Tajinder Dhillon 說，總體而言，這七家公司佔標準普爾 500 指數成分股企業第二季預期獲利的 14.3%，佔預估營收的 9.3%。

輝達正在增加產品供貨，滿足市場對 AI 晶片不斷飆升的需求，推動輝達股價今年迄今漲超 200% (圖：REUTERS/TPG)

在第一季財報中，輝達是其中的佼佼者，該公司營收預期超乎市場想像，輝達表示，它正在增加供應，以滿足對其 AI 晶片不斷飆升的需求，推動輝達股價今年迄今漲超 200%。

特斯拉是第一家發布財報的成長型巨頭，預計將於下週三發布財報。特斯拉本月表示，在第二季交付了創紀錄的電動汽車數量。

微軟和 Meta 等公司將在下週公布財報，預計投資人將關注這些公司如何尋求利用 AI 提振業績。

Global Investments 高級投資組合經理 Thomas Martin 表示，雖然 AI 優勢可能不會立即體現在每家公司財報身上，但投資人渴望了解更多關於如何透過 AI 獲利的資訊。

許多投資人持續加碼或堅定持有七巨頭，BMO Wealth Management 投資長 Yung-Yu Ma 稱：「這些股票的超高估值可能讓人卻步，但考慮到 AI 等趨勢，七巨頭已從投資組合的核心持股，變成投資組合中幾乎絕對必要的存在。」