Cowen：輝達業績可能再度讓市場驚豔 上漲空間仍大

輝達 (NVDA-US)5 月交出超狂財測，但 Cowen 分析師 Matthew Ramsay 認為，即便如此，也無法完整呈現該公司看見的巨大商機，因此他提高輝達的營收預測，超越該公司財測高標，並樂觀認為輝達的上漲空間仍大。

輝達 5 月下旬表示，本季 (第 2 季) 營收預估為 110 億美元加減 2%，遠勝分析師預測的 71.7 億美元。Cowen 的 Ramsay 原本也預測 110 億美元，但最近把預測值提高到 120 億美元。

他說：「我們預期輝達將交出超越共識的財報，而且可能再次發布亮麗的財測，因為各大企業開打的人工智慧 (AI) 軍備競賽，主要就是輝達供應的資料中心設備。」

他表示，反映在新財測中的，是市場對 A100 和 H100 晶片、以及 L40/L4 介面平台的龐大需求。

Ramsay 也調高輝達本季的獲利預測，最新預估每股盈餘 2.28 美元，原本預測 2.04 美元。輝達將在 8 月 23 日公布 7 月為止的第 2 季財報。

Ramsay 對輝達的更長期展望也很樂觀，把 2024 年度營收預測從 413 億美元提高到 463 億美元，2025 年度營收預測從 538 億美元調升至 651 億美元。

他說：「上修的主因是資料中心業務，我們的模型預測 (在 2024 年度增加一倍之後)，2025 年度仍能成長 50%。雖然以輝達的規模來說，這樣的數字相當驚人，但我們相信還有相當充分的供給和需求，可以支撐如此具大規模的營收成長。可持續性將是關鍵。」

Ramsay 給輝達「優於大盤」的投資建議評等，目標價為每股 500 美元，目前仍在首選個股名單中。

輝達周三 (12 日) 上漲 3.53% 至每股 439.02 美元，今年來累積上漲超過 200%。Ramsay 認為，輝達雖然在中國市場面臨限制，仍將在所有 AI 重要領域的領先地位。