美股重點新聞摘要2023年07月15日

美、荷傳聯手加強對中設備出口管制 將限制 ASML 維修服務

荷蘭政府準備加強針對中國的晶片設備出口管制力道，彭博引述知情人士報導，艾司摩爾 (ASML-US) 若要為特定設備提供維護、修繕服務或閒置零件，必須先獲得政府批准。除此之外，美國還則將要求 ASML 必須取得美方許可，才能販售更舊型的深紫外光 (DUV) 設備給約六家中國工廠，包括中芯 (SMIC)。閱讀全文...

日經：日本將聯手沙國開發稀土資源 積極去中國化

《日經新聞》週五 (14 日) 報導，日本首相岸田文雄中東行的首站重點是，他將與沙烏地阿拉伯王儲薩爾曼親王 (Mohammed bin Salman) 敲定一項兩國聯合投資開發稀土資源的協議。閱讀全文...

Fed 傳聲筒：7 月升息大局已定 未來何種情況下再升息成爭論焦點

有「聯準會（Fed）傳聲筒」之稱的《華爾街日報》（WSJ）記者 Nick Timiraos 周五（14 日）撰文表示，Fed 月底升息 1 碼（25 個基點）大勢已定，貨幣政策會議上可能爭論的點是在何種情況下，9 月或秋季需要再次升息。閱讀全文...

美國 7 月密大消費者信心指數初值升至 72.6 近兩年新高

美國密西根大學周五（14 日）公布初步調查顯示，在通膨緩解和就業市場強勁的推動下，美國消費者信心指數升至近兩年高點，然而備受矚目的長、短期通膨預期卻意外上升。閱讀全文...