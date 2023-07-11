〈房產〉Q1北市A級商辦租金走揚1.3% 推升主力源於自信義區頂辦

商仲業者仲量聯行今 (11) 日指出，2023 年第一季台北市 A 辦的空置率與上季持平維持在 2.7%；平均租金 2,985 元，較去年同期成長了 1.3%。整體而言，目前台北市的 A 辦空置率維持在 3% 以內的盤整區間，部分 2023 年第一季的空置空間已有新租戶接手，顯示出優質空間一旦釋出，市場仍然反應熱絡。

仲量聯行指出，由於空置吃緊，今年第一季仍處於房東強勢的市場，租金成長推力依舊源自於信義區的頂辦租賃案。仲量聯行副總經理游淑芬表示，第一季北市商辦平均租金為新台幣 2,985 元，雖較去年同期成長了 1.3%，但目前因台灣總體經濟面的不確定因素仍在，企業更加謹慎，對空間配置的速度減緩，使租金成長幅度趨緩。

而在淨零碳排的趨勢下，企業對於 ESG 的相關需求逐日增強，仲量聯行針對台北市 A 辦密度最高的信義區辦公市場進行了綠色租賃的相關調查，結果發現信義區目前有超過 65% 的 A 辦樓地板面積擁有綠建築認證。其中，有六棟商辦大樓更同時擁有兩種不同的綠建築認證。

除此之外，仲量聯行也指出，採購綠電也成為企業追逐減碳的方向，經統計，許多信義區的房東已陸續或計畫協助租戶採購綠電，尤以壽險業持有之大樓最為積極，目前在信義區已有超過 55% 的 A 辦樓地板面積提供綠電；約有 45% 的 A 辦供給量，更同時擁有綠建築認證及提供綠電，落實綠色租賃。我們預期在不久的將來，商辦大樓提供綠電與綠建築認證，將成為滿足企業對綠色租賃需同時具備的要素。